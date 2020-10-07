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Email-рассылка с пользой: рекомендации GetResponse

07.10.2020 11:03

Email-рассылка с пользой: рекомендации GetResponse

Рассылка писем по электронной почте потенциальным и реальным клиентам — это маркетинговый инструмент, эффективность которого не нужно доказывать. Для тех, кто ещё не успел убедиться в пользе email-рассылки для бизнеса, специалисты компании GetResponse подготовили список рекомендаций по выбору качественных почтовых сервисов.

Плюсы email-маркетинга

Email-рассылка:

  • Позволяет снабжать подписчиков нужной информацией.
  • Важна для развития отношений с потенциальными клиентами. Она аккуратно подводит их к решению купить.
  • Избавляет от Google и Facebook зависимости и от лишних затрат на рекламу на этих платформах.
  • Превращает просто посетителей в постоянных клиентов, которые ждут обновлений новостей бренда, рассказывают о нем родственникам, друзьям и просто знакомым.

Как выбирать

Выбрать оптимальный почтовый сервис поможет понимание маркетинговых целей и задач. Того результата, который необходимо достичь в результате email-кампании, и инструментов, которые при этом необходимо применить.

Для выбора сервиса нужно учитывать:

  • Возможности сервиса для оптимизации времени отправки писем.
  • Есть ли спам-рейтинг?
  • Заложен ли в сервис предпросмотр на различных устройствах?
  • Удобно ли в принципе пользоваться платформой? Насколько продуман интерфейс.
  • Предлагает ли сервис шаблоны писем и стоковых фото для оформления и насколько широк их выбор?
  • Интегрирован ли он с сервисами аналитики (Google Analytics)?
  • Есть ли в сервисе конструктор писем, лендинги и техподдержка?
  • Насколько высок уровень автоматизации.

Какие бывают сервисы

Современный рынок программных решений предлагает платные и бесплатные сервисы email рассылок.

Возможности платных поможет изучить обзор сервисов email рассылок, подготовленный специалистами GetResponse, а понять потенциал free- и trial-тарифов помогут следующие рекомендации:

  • Полностью бесплатных почтовых сервисов не существует (только если вы готовы заниматься рассылкой вручную с личной почты). Как правило, бесплатность подразумевает либо определенный тестовый период либо ограничивает возможности. Использовать бесплатные тарифы удобно для проверки эффективности незнакомого сервиса или для тестирования новой email-кампании.
  • Бесплатные сервисы:
  1. Ограничивают количество контактов в клиентской базе. Лимиты сервисов отличаются. Некоторые позволяют бесплатно управлять базой в 2000 контактов, возможности других заканчиваются на отметке 150.
  2. То же самое относится к предельному количеству писем за определенный период. Например, сервис Mailchimp позволяет оправить 10 тысяч писем, а Unisender — не больше 1500.
  3. Кроме того, бесплатные тарифы лимитируют число шаблонов писем, предлагают самые простые сценарии автоматизации, ограничивают количество маркетинговых каналов и возможности CRM.
  4. Бесплатная модель не позволит тестировать эффективность кампании, не даст полноценно оценить функциональные возможности сервиса.
  • Чтобы окончательно определить оптимальный сервис, лучше выбирать платформы, тестовый бесплатный период которых рассчитан на полный функционал. К таким сервисам относится почтовый сервис GetResponse. Хотя количество контактов при бесплатном 30-дневном периоде в нем ограничено отметкой 1000, пользователям доступны даже те инструменты, которые не предусмотрены дешевыми тарифами.

Выбирать почтовый сервис необходимо вдумчиво и максимально ответственно: базу из нескольких тысяч контактов очень неудобно переносить из одного сервиса в другой, если первый перестал устраивать по ряду причин. С этой точки зрения пробный период с хорошим функционалом предпочтительнее free-тарифа, так как он на самом раннем этапе дает возможность максимально полно оценить потенциал сервиса.

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