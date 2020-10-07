Email-рассылка с пользой: рекомендации GetResponse

Email-рассылка с пользой: рекомендации GetResponse07.10.2020 11:03
Рассылка писем по электронной почте потенциальным и реальным клиентам — это маркетинговый инструмент, эффективность которого не нужно доказывать. Для тех, кто ещё не успел убедиться в пользе email-рассылки для бизнеса, специалисты компании GetResponse подготовили список рекомендаций по выбору качественных почтовых сервисов.
Плюсы email-маркетинга
Email-рассылка:
- Позволяет снабжать подписчиков нужной информацией.
- Важна для развития отношений с потенциальными клиентами. Она аккуратно подводит их к решению купить.
- Избавляет от Google и Facebook зависимости и от лишних затрат на рекламу на этих платформах.
- Превращает просто посетителей в постоянных клиентов, которые ждут обновлений новостей бренда, рассказывают о нем родственникам, друзьям и просто знакомым.
Как выбирать
Выбрать оптимальный почтовый сервис поможет понимание маркетинговых целей и задач. Того результата, который необходимо достичь в результате email-кампании, и инструментов, которые при этом необходимо применить.
Для выбора сервиса нужно учитывать:
- Возможности сервиса для оптимизации времени отправки писем.
- Есть ли спам-рейтинг?
- Заложен ли в сервис предпросмотр на различных устройствах?
- Удобно ли в принципе пользоваться платформой? Насколько продуман интерфейс.
- Предлагает ли сервис шаблоны писем и стоковых фото для оформления и насколько широк их выбор?
- Интегрирован ли он с сервисами аналитики (Google Analytics)?
- Есть ли в сервисе конструктор писем, лендинги и техподдержка?
- Насколько высок уровень автоматизации.
Какие бывают сервисы
Современный рынок программных решений предлагает платные и бесплатные сервисы email рассылок.
Возможности платных поможет изучить обзор сервисов email рассылок, подготовленный специалистами GetResponse, а понять потенциал free- и trial-тарифов помогут следующие рекомендации:
- Полностью бесплатных почтовых сервисов не существует (только если вы готовы заниматься рассылкой вручную с личной почты). Как правило, бесплатность подразумевает либо определенный тестовый период либо ограничивает возможности. Использовать бесплатные тарифы удобно для проверки эффективности незнакомого сервиса или для тестирования новой email-кампании.
- Бесплатные сервисы:
- Ограничивают количество контактов в клиентской базе. Лимиты сервисов отличаются. Некоторые позволяют бесплатно управлять базой в 2000 контактов, возможности других заканчиваются на отметке 150.
- То же самое относится к предельному количеству писем за определенный период. Например, сервис Mailchimp позволяет оправить 10 тысяч писем, а Unisender — не больше 1500.
- Кроме того, бесплатные тарифы лимитируют число шаблонов писем, предлагают самые простые сценарии автоматизации, ограничивают количество маркетинговых каналов и возможности CRM.
- Бесплатная модель не позволит тестировать эффективность кампании, не даст полноценно оценить функциональные возможности сервиса.
- Чтобы окончательно определить оптимальный сервис, лучше выбирать платформы, тестовый бесплатный период которых рассчитан на полный функционал. К таким сервисам относится почтовый сервис GetResponse. Хотя количество контактов при бесплатном 30-дневном периоде в нем ограничено отметкой 1000, пользователям доступны даже те инструменты, которые не предусмотрены дешевыми тарифами.
Выбирать почтовый сервис необходимо вдумчиво и максимально ответственно: базу из нескольких тысяч контактов очень неудобно переносить из одного сервиса в другой, если первый перестал устраивать по ряду причин. С этой точки зрения пробный период с хорошим функционалом предпочтительнее free-тарифа, так как он на самом раннем этапе дает возможность максимально полно оценить потенциал сервиса.
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