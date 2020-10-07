Email-рассылка с пользой: рекомендации GetResponse

Рассылка писем по электронной почте потенциальным и реальным клиентам — это маркетинговый инструмент, эффективность которого не нужно доказывать. Для тех, кто ещё не успел убедиться в пользе email-рассылки для бизнеса, специалисты компании GetResponse подготовили список рекомендаций по выбору качественных почтовых сервисов.

Плюсы email-маркетинга

Email-рассылка:

Позволяет снабжать подписчиков нужной информацией.

Важна для развития отношений с потенциальными клиентами. Она аккуратно подводит их к решению купить.

Избавляет от Google и Facebook зависимости и от лишних затрат на рекламу на этих платформах.

Превращает просто посетителей в постоянных клиентов, которые ждут обновлений новостей бренда, рассказывают о нем родственникам, друзьям и просто знакомым.

Как выбирать

Выбрать оптимальный почтовый сервис поможет понимание маркетинговых целей и задач. Того результата, который необходимо достичь в результате email-кампании, и инструментов, которые при этом необходимо применить.

Для выбора сервиса нужно учитывать:

Возможности сервиса для оптимизации времени отправки писем.

Есть ли спам-рейтинг?

Заложен ли в сервис предпросмотр на различных устройствах?

Удобно ли в принципе пользоваться платформой? Насколько продуман интерфейс.

Предлагает ли сервис шаблоны писем и стоковых фото для оформления и насколько широк их выбор?

Интегрирован ли он с сервисами аналитики (Google Analytics)?

Есть ли в сервисе конструктор писем, лендинги и техподдержка?

Насколько высок уровень автоматизации.

Какие бывают сервисы

Современный рынок программных решений предлагает платные и бесплатные сервисы email рассылок.

Возможности платных поможет изучить обзор сервисов email рассылок, подготовленный специалистами GetResponse, а понять потенциал free- и trial-тарифов помогут следующие рекомендации:

Полностью бесплатных почтовых сервисов не существует (только если вы готовы заниматься рассылкой вручную с личной почты). Как правило, бесплатность подразумевает либо определенный тестовый период либо ограничивает возможности. Использовать бесплатные тарифы удобно для проверки эффективности незнакомого сервиса или для тестирования новой email-кампании.

Бесплатные сервисы:

Ограничивают количество контактов в клиентской базе. Лимиты сервисов отличаются. Некоторые позволяют бесплатно управлять базой в 2000 контактов, возможности других заканчиваются на отметке 150. То же самое относится к предельному количеству писем за определенный период. Например, сервис Mailchimp позволяет оправить 10 тысяч писем, а Unisender — не больше 1500. Кроме того, бесплатные тарифы лимитируют число шаблонов писем, предлагают самые простые сценарии автоматизации, ограничивают количество маркетинговых каналов и возможности CRM. Бесплатная модель не позволит тестировать эффективность кампании, не даст полноценно оценить функциональные возможности сервиса.

Чтобы окончательно определить оптимальный сервис, лучше выбирать платформы, тестовый бесплатный период которых рассчитан на полный функционал. К таким сервисам относится почтовый сервис GetResponse. Хотя количество контактов при бесплатном 30-дневном периоде в нем ограничено отметкой 1000, пользователям доступны даже те инструменты, которые не предусмотрены дешевыми тарифами.

Выбирать почтовый сервис необходимо вдумчиво и максимально ответственно: базу из нескольких тысяч контактов очень неудобно переносить из одного сервиса в другой, если первый перестал устраивать по ряду причин. С этой точки зрения пробный период с хорошим функционалом предпочтительнее free-тарифа, так как он на самом раннем этапе дает возможность максимально полно оценить потенциал сервиса.