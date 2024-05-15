Елена Рыбакина в мировых рейтингах. История взлетов и падений спортсменки

Если спорт — это кино, тогда карьера Елены Рыбакиной — боевик с элементами драмы и внезапными сюжетными поворотами. На корте она непредсказуема и всегда способна удивить как буквально неотразимым ударом, так и досадной ошибкой. Ее путь к вершине рейтингов не был простым. Он состоял из взлетов и падений, триумфов и разочарований, но в конечном итоге обернулся мировой славой после победы на турнире Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022). С ее появлением в этом виде спорта на теннис ставка обрела новых энтузиастов среди клиентов легальной БК Париматч, привлек к себе внимание тысяч казахстанцев. А все потому, что она не боится рисковать, пробовать новое, ломать устоявшиеся шаблоны и оказываться в центре сенсаций.

Юность и первые шаги к триумфу

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни Елены. С малых лет она совместно с сестрой Анной бороздила спортивные залы, увлеченно занимаясь художественной гимнастикой и катанием на коньках. Но в шесть лет настал момент выбора: тренеры, озабоченные профессиональным будущим подопечных, поделили группу на два потока. Сестры, к сожалению, не попали в число «избранных» из-за слишком большого роста.

Отец Лены, сам в прошлом увлеченный теннисом, не хотел мириться с таким раскладом. Он видел в дочерях потенциал и волю к победе. Поэтому, недолго думая, он сделал все ставки на теннис, отдав девочек в составляющую секцию.

Аня не разделила энтузиазма отца, но Елена с головой окунулась в новый мир. Теннисный корт стал для нее вторым домом, а ракетка — верным другом. Упорные тренировки, целеустремленность и природный талант быстро дали о себе знать.

В своих интервью нынешняя чемпионка всегда с теплотой вспоминает отца, называя его первооткрывателем ее спортивного пути. Именно он, вопреки мнению тренеров, разглядел в Лене будущую звезду тенниса и зажег в ее сердце огонек мечты о больших победах.

Карьера

В 14 лет Елена Рыбакина ступила на корт юниорских турниров.

В ноябре 2013 года во Всеволожске прошел неудачный старт на турнире ITF: выиграв сходу отборочный тур, она потерпела поражение в 1-м круге. 2014 был годом ранних основательных успехов: выигрыш турнира в Альметьевске, заграничный опыт, два выступления на соревнованиях в Турции. Совсем чуть-чуть не дотянула до медали на московском Кубке Озерова — финал стал для Елены преградой. Девушка блестяще окончила год, завоевав титул на Открытом чемпионате Сибири в Новокузнецке.

Первые шаги во взрослом теннисе давались Елене непросто. Невезение преследовало ее на турнирах ITF, где она неизменно уступала в финалах. Но неудачи лишь закаляли ее нрав.

Главные достижения

За восемь лет на корте Елена Рыбакина прошла путь от перспективного юниора до звезды мирового тенниса. Ее пиком на данный момент стала победа на Уимблдонском турнире 2022 года, одном из самых престижных соревнований в этом виде спорта.

Но это далеко не все достижения спортсменки. В активе Рыбакиной два титула WTA: в 2019 году она праздновала триумф на грунтовом турнире в Бухаресте, а годом позже — на хардовом корте в Хобарте, который прошел в Австралии..