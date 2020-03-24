Электрооборудование для обувной мастерской

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.85 EUR/RUB: 85.43 BTC/USD: 8756.9

25 апреля : среда

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Электрооборудование для обувной мастерской

24.03.2020 23:16

Каждый мастер по ремонту обуви мечтает о создании собственного дела. Помимо решения организационных вопросов, важно купить оборудование для обувной мастерской и сопутствующие материалы. Выбор оснащения определяется спектром предлагаемых работ. В число обязательных входит следующая техника.

Станки

Процесс восстановления обуви и продления срока ее службы, предполагает выполнение работ на специальных станках. Незаменимые помощники помогут сэкономить время и быстро отполировать обувь, сделать заготовку, обработать подошву, убрать неприятные запахи. А при помощи функции сушилки можно не только подсушить готовую работу, но и прогреть материал перед началом ремонта.

Также производители выпускают многофункциональные комбайны, совмещающие в себе несколько станков. Полировка, обточка, вытягивание, парогенерация, сушка, прошивка — количество функций на одной машине определяется специализацией и стоимостью.

Помимо того специалисту понадобятся аппараты для растяжки, прессы для подошвы, установки кнопок, иной обувной фурнитуры.

Выжигатель

Или гвоздодер электрический. Предназначен не только для нагревания шляпок гвоздей, но и иных креплений каблуков. Использование такого выжигателя имеет ряд преимуществ:

  • В процессе отрывания стелька не повреждается.

  • Вытягивание втулок из каблука осуществляется в разы быстрее.

  • Сохраняется возможность восстановить заводское крепление.

Подобрать выжигательный аппарат с оптимальными характеристиками можно в интернет-магазине «Obuv-complekt».

Рукавная швейная машина

Обязательный элемент профессиональной мастерской, с помощью которого можно:

  • Прошивать кожаные изделия и обувь.

  • Сшивать труднодоступные места.

  • Делать шов по кругу.

  • Устанавливать молнии.

Среди ремонтных швейных машин востребованы колонковые модели. Техника помогает выполнять сверхсложные задачи с разными материалами, от легких и тонких до толстых.

Приняв решение приобрести швейный станок, обязательно стоит купить швейные нитки в интернет-магазине от производителя. Переходите по ссылке https://obuv-complekt.com/g13093773-nitki-shvejnye и выбирайте нужный состав, толщину, отделку. Здесь же сапожник сможет приобрести и все необходимые инструменты для работы, от кусачек и плоскогубцев до подошв, набоек и каблуков.

Для обеспечения бесперебойной работы, расходные материалы у мастера должны быть с запасом. Такое разнообразие компонентов, совместно с установкой надежного и высокотехнологичного оборудования, позволит мастеру повысить качество предоставляемых услуг, а, значит, и доход.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги