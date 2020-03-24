Электрооборудование для обувной мастерской

Каждый мастер по ремонту обуви мечтает о создании собственного дела. Помимо решения организационных вопросов, важно купить оборудование для обувной мастерской и сопутствующие материалы. Выбор оснащения определяется спектром предлагаемых работ. В число обязательных входит следующая техника.

Станки

Процесс восстановления обуви и продления срока ее службы, предполагает выполнение работ на специальных станках. Незаменимые помощники помогут сэкономить время и быстро отполировать обувь, сделать заготовку, обработать подошву, убрать неприятные запахи. А при помощи функции сушилки можно не только подсушить готовую работу, но и прогреть материал перед началом ремонта.

Также производители выпускают многофункциональные комбайны, совмещающие в себе несколько станков. Полировка, обточка, вытягивание, парогенерация, сушка, прошивка — количество функций на одной машине определяется специализацией и стоимостью.

Помимо того специалисту понадобятся аппараты для растяжки, прессы для подошвы, установки кнопок, иной обувной фурнитуры.

Выжигатель

Или гвоздодер электрический. Предназначен не только для нагревания шляпок гвоздей, но и иных креплений каблуков. Использование такого выжигателя имеет ряд преимуществ:

В процессе отрывания стелька не повреждается.

Вытягивание втулок из каблука осуществляется в разы быстрее.

Сохраняется возможность восстановить заводское крепление.

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Рукавная швейная машина

Обязательный элемент профессиональной мастерской, с помощью которого можно:

Прошивать кожаные изделия и обувь.

Сшивать труднодоступные места.

Делать шов по кругу.

Устанавливать молнии.

Среди ремонтных швейных машин востребованы колонковые модели. Техника помогает выполнять сверхсложные задачи с разными материалами, от легких и тонких до толстых.

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Для обеспечения бесперебойной работы, расходные материалы у мастера должны быть с запасом. Такое разнообразие компонентов, совместно с установкой надежного и высокотехнологичного оборудования, позволит мастеру повысить качество предоставляемых услуг, а, значит, и доход.