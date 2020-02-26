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Электрический кабель и провод

26.02.2020 14:19

При выполнении любых ремонтно- строительных работ важнейшей задачей является обеспечение надежного электроснабжения. Наряду с прокладкой электрической проводки, при этом необходимо провести компьютерные и телефонные коммуникации. Решение данной задачи осуществляется с использованием различных видов электрических кабелей и проводов.

Разновидности и способы использования кабельных изделий

Вся существующая кабельная продукция делится на следующие виды:

  • Электрокабель. Он представляет собой одну или несколько жил, которые изолированы по отдельности покрытием из бумаги или пластмассы.
  • Электропровод. Это одна неизолированная жила или несколько жил, которые совместно покрыты изолирующими материалами с обмоткой.
  • Электрошнур. Он представляет собой гибкий кабель, сделанный из определенного количества токопроводящих жил, которые обычно имеют малое сечение.

Область применения данных изделий довольно обширна. Приобрести их по доступным ценам можно в интернет-магазине ELMAR https://elmar.com.ua/kabel-lapp-group/. В настоящее время кабельная продукции используется практически на всех производствах. В машиностроении она необходима для производства:

  • технологического оборудования;
  • бытовой техники;
  • приборов для судо- и авиастроения.

В строительстве электрические кабели и провода нужны для функционирования:

  • систем видеонаблюдения и безопасности;
  • отопительных и осветительных систем;
  • пожарной сигнализации.

Выбор кабельных изделий

Основное правило при подборе кабельных изделий состоит в их приобретении только у известных производителей. Также нужно обратить внимание на металл, который использован для изготовления этой продукции. Еще один немаловажный критерий выбора электрокабеля – площадь поперечного сечения, которое измеряют в квадратных миллиметрах. Данный параметр надо подбирать, исходя из ожидаемой нагрузки на электросеть. Наибольшее распространение получили электропровода сечением 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 квадратных миллиметров. Электрический кабель не должен нагреваться до температуры выше семидесяти градусов по Цельсию, а термостойкий электрокабель способен функционировать при температурах до ста восьмидесяти градусов по Цельсию.

Таким образом, спектр использования электрических кабелей и проводов весьма широк. Для грамотного использования этих изделий необходимо обеспечить соответствие их характеристик особенностям решаемых задач.

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