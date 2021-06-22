Элайтс – компания, которая достойна доверия

Динамично развивающаяся фирма Элайтс входит в число самых влиятельных московских компаний, занимающихся поставкой оборудования для оптимизации и автоматизации торговли во всех ее проявлениях.

Еще на заре своего становления, в 1999 году, предприятие сделало ставку на передовые технологии в области организации торговых отношений. За годы существования фирма заключила договора с лучшими отечественными и зарубежными производителями кассового, офисного и банковского оборудования, став официальным дилером многих из них. Это позволило создать принципиально новый проект – интернет магазин оборудования и программного обеспечения для оптимизации торговых отношений с самым широким ассортиментом.

Элайтс является партнером таких компаний как Атол, Штрих, Дорс, Крафтвей и Гамма-Центр, а также полномочным дилером таких производителей как: Motorola, Honeywell, Posiflex, Zebra, Magner, Cas и Docash.

Элайтс повторяет за гениальным Франклином: время – деньги!

Новый формат осуществления деятельности отвечает требованиям постиндустриального общества. Оперативное решение задач по покупке оборудования для магазинов, кафе, банков, офисов происходит в режиме экономии времени, сил и средств. Открытость и прозрачность всех сделок строго в рамках правового поля, возможность получить качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание, – это важные факторы деятельности интернет-магазина Элайтс. Для оборудования, находящегося в продаже, имеются комплектующие и расходные материалы, которые можно приобретать по мере необходимости также быстро и легко.

Сайт магазина оптимизирован под покупателя разного формата и масштаба, действует индивидуальная система скидок. Менеджеры компании готовы дать свои комментарии по любым видам товара, рекомендовать продукцию, исходя из масштабов торговых точек и индивидуальных запросов. На протяжении всего процесса покупки: выбора, оформления, доставки заказа, — осуществляется информационное сопровождение клиента.

Фирма имеет свои собственные складские помещения. Это позволяет быстро подготовить к отправке выбранную продукцию. Получение товара возможно через самовывоз (по Москве работают многочисленные пункты выдачи), курьерской и почтовой доставкой. Масштаб работы компании Элайтс давно вышел за рамки Москвы и области. Поставки осуществляются по регионам и в рамках Таможенного союза почтой. https://smartcode.ru/