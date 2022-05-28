Эксплуатационные характеристики входных дверей

Выбирая двери, каждый из нас хочет, чтобы они были прочными, надежными и при этом эстетично выглядели, а поменять личинку в замке входной двери стоимость щекино был простым и недорогим.

Входные двери: прочность и износостойкость

Прочность изделий в первую очередь зависит от того, из какого материала они изготовлены. Это может быть:

древесина (цельная, шпон);

металл;

стекло;

пластик.

Стеклянные и пластиковые устройства нельзя назвать слишком прочными – по этой причине их устанавливают обычно в офисах или торговых центрах, которые имеют дополнительную защиту в виде ролетов, оснащены сигнализацией. Также иногда их монтируют в домах, огражденных забором.

Деревянные двери более надежны, но они подвержены влиянию влаги, не всегда обеспечивают должную герметичность, уровень защиты от взлома – не слишком высокий.

Если вы хотите себя чувствовать в полной безопасности, стоит купить входные двери металлические. Они износостойкие, крепкие. Если толщина многослойного полотна составляет не менее 1,5 миллиметра, вскрыть конструкцию будет достаточно сложно. Благодаря наличию утеплительной прослойки через входные двери в дом не будут проникать холодные потоки воздуха, посторонние звуки.

Существенное преимущество металлических устройств – и высокий уровень пожаробезопасности. В отличие от деревянных конструкций, они не воспламеняются и являются преградой для дыма.

Дизайн входных дверей, фурнитура

Купить входные двери можно в различном дизайнерском оформлении. Устройства могут отличаться по цвету красочного покрытия, наличию или отсутствию декоративных элементов. Постарайтесь подобрать такое изделие, которое гармонично впишется в дизайн дома (квартиры) и придомового участка.

Разным бывает и тип открытия дверей. Изделия реализуются одно-, двухстворчатые. В квартирах, как правило, устанавливают первый тип моделей. В частном же доме или коттедже можно поставить и двухстворчатую конструкцию.

Фурнитура должна быть качественной, безотказно работать, говорят мастера из bars-x.ru. Только в этом случае вам будет удобно открывать входные двери в квартиру, ведь ею также обеспечивается надлежащая герметичность конструкции. Желательно, чтобы уже готовые модели были оснащены глазком, ручкой и замками.

Кроме стандартных моделей, можно также приобрести двери с дополнительными функциями – пуленепробиваемые, противоударные, противопожарные. Они производятся из высокопрочных сплавов, обрабатываются специальными составами.