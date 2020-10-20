Эксплуатационные характеристики решетчатого настила VE-FR: преимущества и разновидности

Востребованность решетчатого настила обусловлена его эксплуатационными характеристиками. Модификацию VE-FR отличает повышенный уровень устойчивости к механическому воздействию и к агрессивным химическим средам. Благодаря этому решетчатый настил нашел широкое применение на опасных промышленных объектах. Если несколько лет назад металлический настил считали вершиной инженерной мысли, то теперь ему на смену пришел пластик. Производят его с использованием специальной смолы. Дополнительную прочность придает армирующий материал – стекловолокно. Авторизованный производитель предлагает клиентам различные габариты и форму ячеек. Стороны обсудят детали на этапе согласования технического задания.

Преимущества инновационного материала

Заказчик голосует кошельком в пользу качественного материала, который обладает необходимым перечнем характеристик. Пластиковые решетки серии VE-FR порадует покупателя высоким уровнем прочности, которая не уступает металлу, но при этом каждый отдельный элемент весит намного меньше. Перечень других «плюсов» выглядит следующим образом:

устойчивость к температурным скачкам и к химическим средам;

материал не тускнеет, не выгорает;

устойчивость к УФ-лучам и к продолжительному воздействию влаги;

возможность использовать внутри здания и за его пределами;

низкий уровень теплопроводности;

выраженные диэлектрические свойства;

устойчивость к деформации и так далее.

Одна из главных задач, которую можно решить путем установки оригинального решетчатого настила, это создания безопасных путей для сотрудников компании. Если раньше резкое похолодание приводило к образованию опасной наледи, то теперь об этом не нужно волноваться.

Продолжительный срок службы

Использование современных технологий и постоянный контроль на каждом этапе производства позволил получить материал, который устойчив к воздействию огня. В случае возникновения пожара у сотрудников предприятия есть шанс эвакуироваться. Перечень «плюсов» продолжает увеличенный срок службы – не менее 100 лет. Эксплуатирующей организации достаточно регулярно проводить осмотр и удалять образовавшуюся грязь. Благодаря перечисленным достоинствам, решетчатый настил нашел свое применение в различных областях:

обустройство лестниц;

возведение платформ и рабочих площадок;

создание фонтанов и пандусов;

обустройство пирсов и палуб.

Способы проведения монтажа

Особенность композитных решеток – это возможность выбрать один из трех способов установки. Первый вариант – это обустройство без применения сверления опор. Непосредственная фиксация проходит с использованием нижнего зажима болтов. Второй вариант — это сверление опор с последующей фиксацией. Третий вариант – это обустройство на вертикальных поверхность. Фиксацию проводят к столбам с использованием скоб. Высококачественный настил из инновационных материалов позволит снизить стоимость обслуживания без ущерба для качества.