Программа Экранная Студия служит для записи экрана и монтажа видеороликов. Вы можете записать видео рабочего стола, веб-камеры или окна браузера.





Процесс записи можно приостановить и снова запустить в любой момент. Записанные видеофайлы легко скорректировать во внутреннем редакторе. Можно склеивать фрагменты, обрезать лишнее, менять яркость и контрастность, добавлять надписи и клипарт. Видеоредактор позволяет вставлять в ролик фоновую музыку или записывать голос с микрофона.





Программа подходит для создания видеоуроков, вебинаров, прохождений игр, спортивных трансляций. С помощью записи экрана удобно сохранять видео с любого сайта или видеохостинга, даже если там нет ссылки на скачивание.

Финальный ролик можно сохранить в любом востребованном формате — AVI, MP4, MKV, MOV, FLV и др. Доступен прямой экспорт на YouTube непосредственно из приложения. Скачать программу бесплатно с официального сайта можно по ссылке.

Возможности

три режима записи ― полный экран, выделенная область или активное окно;

библиотека лицензионной музыки на 200+ треков;

изменение скорости видео;

коллекция переходов и графики;

оптимизация видеоролика для мобильных устройств и публикации в соцсетях.

Ограничения

максимальная длительность записи видео в демоверсии ― 120 секунд.

Как скачать программу и начать записывать видео

Зайдите на официальный сайт и скачайте дистрибутив. Для установки дважды щелкните по загруженному файлу. Следуйте пошаговой инструкции, если есть ключ ― активируйте его. После завершения процесса перезапустите программу. В главном меню выберите «Записать видео с экрана». Установите полноэкранный режим или мышкой выделите нужную область. Затем нажмите «Записать». Чтобы остановить съемку, жмите на F10, для паузы ― F8. После этого вы можете изменить видеоролик ― обрезать, кадрировать, наложить фильтр. Нажмите «Сохранить видео» и выберите нужный формат экспорта.

Преимущества Экранной Студии

много опций для повышения качества ― цветовая коррекция, работа с кривыми, комплексное автоулучшение;

поддержка видеозаписей в формате 4К;

добавление закадровой озвучки с микрофона непосредственно в программе;

готовые шаблоны надписей и титров в разных дизайнерских стилях;

захват трансляций с рабочего стола и веб-камеры одновременно.

Недостатки

срок действия пробного периода ― 5 дней;

в демоверсии на готовом ролике будет водяной знак.

Системные требования