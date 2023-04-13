Программа Экранная Студия служит для записи экрана и монтажа видеороликов. Вы можете записать видео рабочего стола, веб-камеры или окна браузера.
Процесс записи можно приостановить и снова запустить в любой момент. Записанные видеофайлы легко скорректировать во внутреннем редакторе. Можно склеивать фрагменты, обрезать лишнее, менять яркость и контрастность, добавлять надписи и клипарт. Видеоредактор позволяет вставлять в ролик фоновую музыку или записывать голос с микрофона.
Программа подходит для создания видеоуроков, вебинаров, прохождений игр, спортивных трансляций. С помощью записи экрана удобно сохранять видео с любого сайта или видеохостинга, даже если там нет ссылки на скачивание.
Финальный ролик можно сохранить в любом востребованном формате — AVI, MP4, MKV, MOV, FLV и др. Доступен прямой экспорт на YouTube непосредственно из приложения. Скачать программу бесплатно с официального сайта можно по ссылке.
Возможности
- три режима записи ― полный экран, выделенная область или активное окно;
- библиотека лицензионной музыки на 200+ треков;
- изменение скорости видео;
- коллекция переходов и графики;
- оптимизация видеоролика для мобильных устройств и публикации в соцсетях.
Ограничения
- максимальная длительность записи видео в демоверсии ― 120 секунд.
Как скачать программу и начать записывать видео
- Зайдите на официальный сайт и скачайте дистрибутив.
- Для установки дважды щелкните по загруженному файлу. Следуйте пошаговой инструкции, если есть ключ ― активируйте его. После завершения процесса перезапустите программу.
- В главном меню выберите «Записать видео с экрана».
- Установите полноэкранный режим или мышкой выделите нужную область. Затем нажмите «Записать». Чтобы остановить съемку, жмите на F10, для паузы ― F8.
- После этого вы можете изменить видеоролик ― обрезать, кадрировать, наложить фильтр.
- Нажмите «Сохранить видео» и выберите нужный формат экспорта.
Преимущества Экранной Студии
- много опций для повышения качества ― цветовая коррекция, работа с кривыми, комплексное автоулучшение;
- поддержка видеозаписей в формате 4К;
- добавление закадровой озвучки с микрофона непосредственно в программе;
- готовые шаблоны надписей и титров в разных дизайнерских стилях;
- захват трансляций с рабочего стола и веб-камеры одновременно.
Недостатки
- срок действия пробного периода ― 5 дней;
- в демоверсии на готовом ролике будет водяной знак.
Системные требования
ОС: Windows
Размер дистрибутива: 141 Мб
Разработчик: AMS Software
Язык: Русский
Лицензия: Платная, с бесплатным пробным периодом
Версия: 1.31
Вопросы
Для записи видео с помощью Экранной Студии не нужно обладать специальными навыками. Ответы на частые вопросы даем ниже.
Ролик какой продолжительности можно записать в Экранной Студии?
Ограничения есть только в демоверсии. В полной длительность съемки не ограничена.
Можно ли улучшить качество отснятого видео?
Да, можно изменить параметры ― яркость, контраст, насыщенность, цветовой тон. На вкладке «Улучшение» есть автокоррекция картинки в один клик.
Открываются ли в редакторе готовые видеоролики?
Вы можете загружать в проект любые видеозаписи с разрешением до 4К.