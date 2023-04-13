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Экранная Студия для Windows

Автор На чтение 3 мин Просмотров 3 Опубликовано

Программа Экранная Студия служит для записи экрана и монтажа видеороликов. Вы можете записать видео рабочего стола, веб-камеры или окна браузера.

Экранная Студия для Windows
Экранная Студия для Windows
Процесс записи можно приостановить и снова запустить в любой момент. Записанные видеофайлы легко скорректировать во внутреннем редакторе. Можно склеивать фрагменты, обрезать лишнее, менять яркость и контрастность, добавлять надписи и клипарт. Видеоредактор позволяет вставлять в ролик фоновую музыку или записывать голос с микрофона.

Экранная Студия для Windows
Экранная Студия для Windows

Программа подходит для создания видеоуроков, вебинаров, прохождений игр, спортивных трансляций. С помощью записи экрана удобно сохранять видео с любого сайта или видеохостинга, даже если там нет ссылки на скачивание.

Финальный ролик можно сохранить в любом востребованном формате — AVI, MP4, MKV, MOV, FLV и др. Доступен прямой экспорт на YouTube непосредственно из приложения. Скачать программу бесплатно с официального сайта можно по ссылке.

Экранная Студия для Windows

Возможности

  • три режима записи ― полный экран, выделенная область или активное окно;
  • библиотека лицензионной музыки на 200+ треков;
  • изменение скорости видео;
  • коллекция переходов и графики;
  • оптимизация видеоролика для мобильных устройств и публикации в соцсетях.

Ограничения

  • максимальная длительность записи видео в демоверсии ― 120 секунд.

Как скачать программу и начать записывать видео

  1. Зайдите на официальный сайт и скачайте дистрибутив.
  2. Для установки дважды щелкните по загруженному файлу. Следуйте пошаговой инструкции, если есть ключ ― активируйте его. После завершения процесса перезапустите программу.
  3. В главном меню выберите «Записать видео с экрана».
  4. Установите полноэкранный режим или мышкой выделите нужную область. Затем нажмите «Записать». Чтобы остановить съемку, жмите на F10, для паузы ― F8.
  5. После этого вы можете изменить видеоролик ― обрезать, кадрировать, наложить фильтр.
  6. Нажмите «Сохранить видео» и выберите нужный формат экспорта.

Преимущества Экранной Студии

  • много опций для повышения качества ― цветовая коррекция, работа с кривыми, комплексное автоулучшение;
  • поддержка видеозаписей в формате 4К;
  • добавление закадровой озвучки с микрофона непосредственно в программе;
  • готовые шаблоны надписей и титров в разных дизайнерских стилях;
  • захват трансляций с рабочего стола и веб-камеры одновременно.

Недостатки

  • срок действия пробного периода ― 5 дней;
  • в демоверсии на готовом ролике будет водяной знак.

Системные требования

ОС: Windows

Размер дистрибутива: 141 Мб

Разработчик: AMS Software

Язык: Русский

Лицензия: Платная, с бесплатным пробным периодом

Версия: 1.31

Вопросы

Для записи видео с помощью Экранной Студии не нужно обладать специальными навыками. Ответы на частые вопросы даем ниже.

Ролик какой продолжительности можно записать в Экранной Студии?

Ограничения есть только в демоверсии. В полной длительность съемки не ограничена.

Можно ли улучшить качество отснятого видео?

Да, можно изменить параметры ― яркость, контраст, насыщенность, цветовой тон. На вкладке «Улучшение» есть автокоррекция картинки в один клик.

Открываются ли в редакторе готовые видеоролики?

Вы можете загружать в проект любые видеозаписи с разрешением до 4К.

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