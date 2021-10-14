Экопарковка для дачи – особенности

Надежным и практичным покрытием для стояночного места на даче станет экопарковка. Для ее устройства на даче отлично подойдет газонная решетка из полимерпесчаного пластика, которая поможет создать впечатление ровного газона, практически не видна под травой и проста в укладке.GazonnayaReshetka.RU — сайт, где вы сможете приобрести качественную экопарковку. Для вас – газонная решетка оптом и в розницу от производителя. Вы сможете посетить сайт и подробно ознакомиться с предложениями. Ассортимент достаточно большой. И даже самые привередливые, требовательные смогут подобрать оптимально подходящий вариант под запросы и параметры. Здесь в каталоге все удачно распределено в соответствующих категориях. что сэкономит вам время на поиск и упростит изучение предложений и выбор.

Экопарковка представляет собой бетонную решетку, внутри которой растет газон. Она превратит унылую автомобильную стоянку в сказочный луг и создаст оптимальные условия для хранения легковых авто и грузовиков, обеспечит защиту травяного покрова от воздействия машин. Она станет отличным украшением общественных, частных и государственных территорий.

Экопарковка позволяет озеленить дворы из бетона и асфальта, обустроить парковочные участки и создать оригинальный экстерьер придомовой территории. Газонные решетки выполняют важные функции. Здесь следует выделить отвод ливневой воды и уменьшение количества грязи, а также повышается функциональность придомовой территории благодаря совмещению декоративной и парковочной функций. Улучшается текущее место для парковки авто.

Причин популярности газонной решетки для парковки – более чем достаточно. Подобная конструкция стоит гораздо дешевле по сравнению с классическим паркингом. И это – благодаря экономии при покупке материалов, снижению расходов на проведение строительных работ и аренду техники. Важная составляющая – оперативность сооружения. Газонная парковка обустраивается в течение нескольких дней. Она обеспечивает защитную функцию. Газонное покрытие предотвращает проседание и растрескивание почвы, защищает грунт от воздействия машин.

Также стоит выделить неприхотливость. Бетонная экопарковка нуждается только в периодическом поливе и подстригании газона. Раз в год ее растения удобряют полезными веществами, раз в три года важно обновлять травяной покров. Срок службы составляет двадцать – двадцать пять лет. Подобную конструкцию можно обновить либо заменить на более современную модель.