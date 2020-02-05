Эфириум: преимущества и недостатки криптовалюты

Опытные инвесторы не ходят на работу, но ставят себе серьезные задачи, анализируют огромное количество информации и рискуют собственными деньгами. Немало из них делают вложения в ETH. Это криптовалюта, которую называют главным «соперником» всем известного биткоина. После выгодного инвестирования можно легко осуществить обмен ETH на доллары, гривны, рубли и пр. Курс постоянно «плавает», да и не все сервисы надежны. Вывести без риска можно через выгодный обменник электронных валют MATBTC. Если вы только рассматриваете вариант заработка на эфириуме, эта статья для вас. Ниже представлены основные маркеры, которые помогут понять, стоит ли начинать.

Когда и как появилась криптовалюта

Первое упоминание об эфириуме прозвучало из уст Виталия Бутерина, вернее, в журнале Bitcoin Magazine появилась информация о новой платформе. Известный программист из России поделился идеей реализации неких возможностей для всех людей, у которых есть доступ к интернету. Так появился новый способ обмена интеллектуальными формами капитала. Идея понравилась многим, но Бутерин не получил поддержку Биткоина. Это не остановило его, была создана команда и новый блокчейн, в основе которого лежали инновационные технологии. При создании сделок пользователи использовали смарт-контракты. Соответственно, можно сделать следующий вывод: появление эфириума – заслуга известного российского программиста. Он был и главным идеологом, и основателем.

Интересно! Виталий Бутерин был юным студентом, когда поделился с человечеством своими наработками. На тот момент он учился на программиста в Канаде. За большие успехи и реализацию сложного уникального проекта получил стипендию Питера Тиля. 100 000 долларов пустил в реализацию запланированных рабочих задач.

Успешный старт

В 2014 году на продаже криптомонет ETH заработали около 18 млн. Версии блокчейн-сети выходили одна за одной:

Frontier;

Homestreet;

DAO.

Результат нововведений – высокая доходность.

2016 год стал переломным. Систему взломали, около ⅓ средств оказалась в руках хакеров. Часть команды отделилась, появился эфириум классик (воскресла старая версия криптовалюты). В 2017 году объемы торговли начали расти, а вместе с ними и курс. Например, стоимость 1 монеты на площадке Avatrade за месяц выросла на 300%. Было 94,22 доллара, стало – 400. К концу года прирост составил 5000%.

Особенности эфириума

Инвестирование в ETH сегодня можно смело рассматривать как способ заработка. Криптовалюта построена на уникальной системе программирования и, конечно же, на технологии блокчейн. Ее приложения работают стабильно и слаженно на любом устройстве. В них можно:

создать бизнес;

получить монеты;

внести собственные настройки.

Вся информация хранится в облаке, протоколы – открытые, но надежные и безопасные. Ни один «юзер» со стороны не имеет возможности вносить изменения в текущую систему конкретного пользователя. Отмечена также высокая защита от взлома.

Оценка плюсов и минусов

Каждая система имеет свои слабые и сильные стороны. Начнем с достоинств эфириума:

Надежный реестр для хранения информации и работы с ней. Проверенный способ передачи данных. Стабильные условия договора на внутреннем языке solidity. Возможность продвижения собственного проекта через краудфандинг. Поддержание многих языков программирования. Безопасные сделки через smart-контакты. Небольшая комиссия. Высокая скорость проведения сделок. Простой доступный код. Отсутствие сторонних лиц, соответственно, нет вмешательства, отмечен разумный расход времени и средств. Блокировка активов на счету продавца до момента выполнения всех обязательств с его стороны. Нет необходимости в приобретении мощного оборудования для добычи монет.

Одним из главных недостатков эфириума считают негативное влияние на мировую экономику. Почему? Стороны самостоятельно заключают сделки, нет необходимости в услугах административных лиц. Наблюдаются также небольшие проблемы при размещении токенов на биржах. Владельцы несут за них полную ответственность. Многие недовольны и тем, что транзакция закрывается только после выполнения обязательств участниками, которые ее создали.