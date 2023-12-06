Joycasino — востребованная гэмблинг-площадка с сотнями игровых аппаратов и настольных игр. Предлагает свои услуги с 2014 года по лицензии юрисдикции Кюрасао. Несмотря на наличие разрешительного документа, официальный сайт клуба периодически блокируется интернет-провайдерами. Это случается в тех странах, где предусмотрены запреты на слоты, рулетки и другие азартные развлечения. Обходить блокировки геймеры могут с помощью зеркал. Это веб-ресурсы, полностью копирующие официальный сайт.

Возможности рабочих зеркал

Играя на дублирующих площадках Джойказино, пользователи получают доступ ко всем услугам главного сайта:

ставкам на деньги в лицензионных автоматах;

внесению депозитов и выводу выигрышей;

розыгрышу прогрессивного джекпота;

бонусной программе и акционным предложениям;

службе поддержки.

Для игры в платном режиме с возможностью вывода выигрышей геймерам необходимо зарегистрироваться. Если профиль прежде был создан на официальном ресурсе, им можно продолжать пользоваться в любом Джоказино зеркало. Для входа в аккаунт достаточно ввести свои учетные сведения. При переходе на новый запасной сайт денежный и бонусный баланс в профиле сохраняются.

Как зеркала обходят блокировки

Принцип работы дублирующих ресурсов Joycasino casino достаточно прост. Перед запуском в сеть разработчики присваивают им другой веб-адрес, чтобы не было совпадения с доменным именем официального сайта. Таким образом, зеркала могут оставаться неопознанными интернет-провайдерами в течение определенного времени. Это позволяет обеспечить свободный доступ в казино из любой страны мира.

Если со временем некоторые запасные площадки блокируются, вместо них оперативно добавляются новые. За работоспособностью Джойказино зеркал регулярно следит администрация сайта. В среднем, срок жизни дублирующих ресурсов варьируется от 1 недели до 2 месяцев.

Где стоит искать рабочие зеркала

Актуальные ссылки на ресурсы-двойники Joycasino casino в большом количестве выложены в поисковых системах. Однако переход по ним не всегда бывает безопасным, так как существует вероятность перейти на поддельный сайт, созданный с мошенническими целями. Чтобы обезопасить себя от контакта с сомнительными площадками, опытные геймеры берут ссылки только у администрации казино. Запросить их можно через встроенный чат на сайте.

Проверенные ссылки также размещаются в группах онлайн-клуба в соцсетях и высылаются на e-mail зарегистрированным пользователям. Рабочие веб-адреса можно добавить на панель в браузере. Это позволит быстро получать доступ к Джойказино казино, даже если некоторые ссылки окажутся со временем заблокированы.