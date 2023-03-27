Дымогазонепроницаемые шторы: к вопросу об актуальности

Указанные изделия, которые на рынке представлены в огромном ассортименте, активно рассматриваются для того, чтобы зонировать площадь на специальные противопожарные отсеки. Кроме того, часто они становятся противопожарной перегородкой первого, второго, либо третьего типа, минимизируя распространение потоков дыма, пламени и газа на протяжении одного часа.

Важно отметить, что дымогазонепроницаемые шторы категории EIS 60 являются неотъемлемой составляющей для стран Европы, а в России чаще рассматриваются EI 60.

Е – потери конструкцией своей целостности; I – потеря способности теплоизолирующего типа; S – утрата способности не воспринимать дым холодного типа.

По своим размерам конструкция EIS моделей почти ничем не отличается от вариантов EI 60 многослойного типа. Что касается такого показателя, как газонепроницаемость, она достигается благодаря наличию технологичной шторки и конструкции направляющих элементов, перекрывающих проем. Опускаются шторки в автоматическом плане, а на блоке управления есть так называемый сухой полноценно замкнутый контакт для управления от механизма сигнализации пожарного типа.

В нашей стране соответствующие инстанции практикуют сертификацию такого плана изделий в определенных испытательных центрах. К тому же, добавляются характеристики по поступлению газа и дыма из места с пожаром. Производственная компания МВА прошла все необходимые испытания, на основании которых оформила документ на дымогазонепроницаемые изделия EIS 60.

Об особенностях использования моделей

Следует отметить, что дымогазонепроницаемые полотна противопожарного типа активно рассматриваются почти во всех областях деятельности, это бизнес-центры, торговые комплексы, административные и спортивные объекты, как правило, это по причине оригинального внешнего исполнения. Решающее значение во время выбора таких конструкций имеет удобный монтаж в ограниченных по площади местах, а также возможность автоматического функционирования вместе с современными механизмами пожарной сигнализации. Нельзя не сказать о том, что такого плана занавесы все чаще встречаются в проектах складских и производственных сооружений – это диктуют правила и требования пожарной безопасности.