Двери в интерьере домов

Интерьер дома невозможно создать без дверей. Межкомнатные двери не просто разделяют пространство на зоны, отделяя зону сна от рабочей или игровой, они делают пространство целостным. Входная дверь делает его завершенным. В тоже время неправильно подобранные они могут полностью перечеркнуть идею интересно продуманного и созданного пространства. Выбор дверей делается, учитывая общий стиль дома, место их эксплуатации, дизайна, личных предпочтений хозяина, ну а замок антипаника справится с любой выбранной вами дверью, если та выйдет из строя.

Форма и размер

Установка дверных полотен требует предварительного расчета размеров. Основные стандарты:

Ширина дверей с одной створкой: 600, 700, 800, 900 мм.

Высота проемов обычно составляет: 2000, 2100, 2200мм.

Конструктивно они различаются по видам: щитовые и филенчатые. Первые имеют ровную одинаковую поверхность с обеих сторон, вторые – более интересны по дизайну, имеют различные вставки. Эти вставки обычно выполняются из стекла, шпона, пластика. Практичность, современность, большое разнообразие – аргументы в пользу подобных конструкции.

Цветовые решения

Магазины, реализующие межкомнатные и входные двери предлагают большую палитру цветов. Выбрать «подходящий» сложная задача, зависящая от нескольких моментов. Основное в выборе; гармония и создание единого пространства. Вот некоторые варианты, от которых можно отталкиваться при выборе.

Одинаковые для всего дома

Вариант установки одинаковых дверных полотен во всем доме часто практикуется. Это решение интересно, если все комнаты выходят в общий холл. Можно немного разбавить «одинаковость» разными вставками стекла или пластика, но оставив единый цвет самого полотна. Такой выбор гармоничен, интересно выглядит и приветствуется в классике.

В едином цвете с напольным покрытием, стенами или мебелью

Стилисты предлагают делать пол и межкомнатные полотна в доме в одном цвете или очень близком. Такой вариант будет интересен, если фактура напольного покрытия одинакова во всем доме или схожа по цветовому решению. Например, ламинат в спальне, гостиной цвета березы и плитка кухни, холла схожего серебристо-песочного цвета. В таких вариантах единый общий цвет визуально расширяет, увеличивая пространство. Особенно поддерживают эту концепцию светлые тона.

В этом случае важно правильно подобрать фурнитуру: петли, ручки. Они не должны выделяться из общей задуманной концепции.

Из множества доступных вариантов выбора — каждый сможет найти что-то свое, интересное в его жилом пространстве, делая интерьер уютным и домашним.

По материалам сайта bars-x.ru.