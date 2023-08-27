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Дома из бруса 8х8, что это за строения, их особенности и преимущества

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Дома из бруса 8х8, что это за строения, их особенности и преимущества

Дома из бруса представляют собой строения, построенные из бревен. Но не простых, а округленных стволов деревьев. Брус – один из наиболее популярных материалов для возведения коттеджей, дач и загородных домов. Он имеет много преимуществ, поэтому так востребован в строительной сфере.

Дома из бруса 8х8

Это строения, постройку которых можно заказать на сайте https://brusina.ru/katalog/doma-iz-brusa/8-na-8/, имеют следующие особенности:

  • Они экологически чистые и гипоаллергенные, так как материалом для их строительства выступает дерево.
  • Брусовой дом обладает особой привлекательностью и неповторимым шармом натурального деревянного интерьера, создавая атмосферу тепла и комфорта.
  • Строения имеют высокую прочность и стабильность, благодаря особенностям структуры деревянного бруса. Они могут прослужить долгие годы и сохранить свои свойства.
  • Деревянный брус обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет держать оптимальную температуру внутри дома и снижать расходы на отопление.
  • В сравнении с кирпичными или бетонными строениями, дома из бруса могут быть более доступны по стоимости. Они возводятся в короткие сроки, благодаря простоте и быстроте сборки деревянных конструкций.

Технология строительства

Строительство домов из бруса проходит через несколько этапов:

Подготовка участка:

  1. Очистка участка от растительности, камней и мусора.
  2. Разметка фундаментной площадки.
  3. Выполнение геодезических работ для определения точного места строительства.

Фундамент:

  • Выбор и подготовка типа фундамента (ленточный, сборный, свайно-плитный и др.).
  • Выкопка траншеи и устройство подушки из песка или щебня.
  • Заливка бетона или монтаж фундаментных блоков.

Изготовление и подготовка материалов:

  • Закупка древесины для изготовления брусьев.
  • Сушка древесины до необходимой влажности.
  • Покраска или обработка брусьев антисептиками для защиты от гниения и вредителей.

Возведение конструкции:

  • Установка первого ряда брусьев на фундамент.
  • Продолжительный сбор и зачистка брусьев в ряды с использованием металлических крепежных элементов.
  • Установка прогонов и связей между брусьями для укрепления конструкции.

Закрытие стен:

  • Установка окон и дверей.
  • Утепление стен и устройство пароизоляции.
  • Установка вентиляции и систем отопления.

Потом проводится отделка интерьера и экстерьера, установка сантехнических приборов и электрических сетей, устройство кровли и водосточной системы, выполнение отделки участка (установка забора, покрытие дорожек и др.).

Завершающий этап – приемка и сдача дома заказчику.

Современные маленькие дома из бруса имеют все те же преимущества, что и конструкции большего размера. Их основное преимущество заключается в компактности и экономии пространства. Они идеально подходят для участков с ограниченной площадью или как дополнительные постройки на существующих участках, например, баня или гостевой домик.

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