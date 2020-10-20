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Для чего нужны трапы из нержавеющей стали, в чем их преимущества

20.10.2020 14:45

Трапы из нержавеющей стали необходимы для того, чтобы обустроить систему точечного водопровода на различных предприятиях. Благодаря своим свойствам их можно с легкостью устанавливать на химических или пищевых производствах. Трапы применяются для сбора, отвода сточных вод. Благодаря тому, что они выполнены из нержавеющей стали, конструкции устойчивы к влиянию внешних факторов, отличаются износостойкостью, не поддаются воздействию коррозии и агрессивных химических средств.

Почему нержавеющая сталь – лучший материал для трапов

Стоки на различных производствах – прекрасная среда для размножения вредоносных бактерий и микробов. Отвод жидкости – неотъемлемый процесс работы на предприятии, является обязательным правилом. За счет того, что нержавейка противостоит воздействию бактерий, они не могут размножаться в такой среде, трап из этого материала идеально подходит для производств. Его применяют даже на предприятиях, где установлены самые высокие санитарно-гигиенические требования. Таким образом, трап из нержавеющей стали можно устанавливать:

  • в организациях, которые специализируются на химической, фармацевтической и пищевой промышленности;
  • в заведениях питания с большим количеством посетителей;
  • на кухнях в детских садах или учебных заведениях.

Виды трапов и комплектация

Для чего нужны трапы из нержавеющей стали, в чем их преимущества

Всего существует две разновидности данных конструкций. Их подразделяют на изделия с вертикальным или горизонтальным выпуском. При этом диаметр трапа может меняться в зависимости от труб, к которым его подключают.

Само изделие состоит из корпуса, специальной решетки, гидрозатвора, уловителя механических примесей. Водоприемная решетка выполняет функцию защиты конструкции от попадания крупного мусора, контролирует процесс перемещения жидкости. Гидрозатвор обеспечивает защиту от неприятного запаха, блокирует его распространение по промышленному помещению. Уловитель собирает мелкие загрязнения, которые попали в механизм вместе с водой.

Процесс изготовления трапа

Изделие производится из нержавеющей стали. Это обеспечивает высокую стойкость к появлению коррозии. Благодаря дополнительному слою оксида хрома изделие становится практически неуязвимым к различным агрессивным веществам. Эта характеристика позволяет устанавливать трапы на заводах, где проводится тщательная дезинфекция помещения между рабочими процессами.

Основные преимущества трапа из нержавеющей стали

Ко всему вышеперечисленному стоит добавить, что изделие имеет красивый внешний вид. Трап из нержавеющей стали способен прослужить долгие годы за счет своей прочной структуры. Благодаря особенностям материала, из которого изготовлена конструкция, она способна к самоочищению, не позволяет болезнетворным бактериям размножаться как на поверхности, так и внутри механизма. Помимо этого, конструкция трапа не является сложной https://www.inoxpark.ru/catalog/stainless_steel_traps/, при необходимости достаточно легко ремонтируется. При этом она отличается вполне доступной стоимостью.

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