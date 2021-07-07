Для чего нужен видеопродакшн?

То, что видеоконтент становится все популярнее с каждым годом – ни для кого не секрет. Именно поэтому все больше компаний начали использовать его для продвижения своего бренда, продукта или услуг на телевидении/интернет — площадках. Нужен ли вам видеопродакшн? Какие задачи он решает? Как помогает бизнесу и что это вообще такое? Об этом в материале ниже.

Что такое видеопродакшн?

Видеопродакшн – это производство или создание какого-либо видео. Если контент создан профессионалами, то он способен продвинуть ваш бизнес на новый уровень и сделать бренд или продукт более узнаваемым. Кроме того яркий, красочный визуал увеличивает вовлеченность целевой аудитории с первых секунд просмотра и побуждает к действию на подсознательном уровне.

Именно такой контент создает студия видеопродакшн в Москве – KENGURU. Мы собрали команду креативных, профильных мастеров с большой буквы. Выполняем все этапы видеопродакшна.

Пре-продакшн. Сбор и обработка информации о компании, услуге, продукте. Создание сценария, сториборда, подбор музыки и слов, кастинг актеров, подготовка съемочной локации, разработка тритмента и Pre Production Meeting. Продакшн. После согласования 1 этапа начинается самый затратный по времени и ресурсам процесс. Задействуется большое количество специализированного оборудования и персонала для реализации утвержденного сценария (превращения текста в видео картинку). К работе привлекается целая съёмочная группа. Дополнительно может потребоваться участие иллюстраторов и моушн-дизайнеров. Пост-продакшн. Последний этап видеопродакшна. Отснятый черновой материал превращают в готовый продукт, который можно показывать зрителю. Выполняется целый спектр задач: монтаж, анимация, композитинг, и саунд-дизайн, цветокоррекция и многое другое.

Какие задачи решает видеопродакшн?

Мощный рекламный видеоролик увеличит эффективность рекламной кампании, увеличит прибыль за счет привлечения новых покупателей или партнеров по бизнесу.

Имиджевый ролик покажет ценности вашей организации и донесет их до сотрудников. Поможет выгодно отделиться от конкурентов и привлечь потенциальных партнеров.

Презентационный ролик понятно, просто и быстро расскажет о компании, бренде, товаре или услуге.

В студии видеопродакшн KENGURU вам подберут оптимальный вариант визуального контента, отталкиваясь от поставленных целей.

Как видеопродакшн помогает бизнесу?

Только сухие цифры и факты, основанные на исследовании Wyzowl (конец 2020 года, почти 1000 опрошенных респондентов в разных сферах), о влиянии видео на бизнес.

В 83% случаях ролики помогли привлечь нужное количество покупателей/клиентов.

В 77% случаях был заметный скачок продаж.

В 87% случаях удалось значительно увеличить посещаемость корпоративных ресурсов.

Почти 76% маркетологов сказали, что заказ видеопродакшна хорошо окупился.

Несмотря на пандемию COVID-19, почти 68% представителей различных компаний планируют сохранить/увеличить бюджет в этом направлении в 2021/2022 г.





