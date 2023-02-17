Диван для малогабаритной квартиры

При меблировке малогабаритной квартиры нужно выбирать функциональную, удобную и компактную мебель. Объемные модели сложно расположить, создав при этом уют и комфорт. Лучшим вариантом в таком случае станут диваны-трансформеры. Как их правильно выбрать поговорим в этой статье.

Диваны-трансформеры – это удобная и красивая мягкая мебель. Она оснащается специальными механизмами, с помощью которых небольшой диван можно превратить в полноценное спальное место. Если вы пройдете в каталог на сайте https://mixdivanov.ru/, то отметите, что производители предлагают большой выбор моделей. Основное различие – тип установленного механизма. Выделяют следующие виды диванов:

выкатные;

выдвижные;

разворачивающиеся;

раскладывающиеся.

В первом случае, чтобы получить полноценное спальное место, нужно вытянуть вперед сидения. Принцип трансформации обусловлен особенностями установленного механизма. Среди самых популярных стоит отметить «Аккордеон», «Еврокнижку» и «Дельфин». Первый вариант раскладывается по принципу гармошки. Многие производители выпускают уже диваны с автоматическими механизмами, что делает их максимально удобными, надежными, простыми и удобными в использовании считаются диваны еврокнижки. В них предусмотрено дополнительное место для хранения спальных принадлежностей, детских игрушек, обуви и прочих вещей.

Выбор мягкого дивана с учетом назначения комнаты

Выбирать диваны и другую мягкую мебель стоит с учетом особенностей помещения, где они будут устанавливаться. Для кухни подойдут модели с обивкой из натуральной кожи или экокожи. Такая обивка не впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому считается практичной и простой в уходе. Для кухонного пространства подойдут модели с механизмами типа «Еврокнижка» и «Дельфин».

Если вы ищете красивый и удобный диван в прихожую, то рассмотрите узкие модели с механизмом «Клик-кляк» или «Еврокнижка». Для детских комнат родители предпочитают выбирать мебель выкатного типа с основанием из деревянных реек. Можно выбрать диваны-кровати со съемными чехлами, чтобы в дальнейшем облегчить уход за обивкой.

Производители мягкой мебели предлагают сегодня большой выбор диванов-трансформеров, в которых считается внешняя эстетика и удобство в использовании. Остается только подобрать вариант, который идеально впишется по стилю в ваш интерьер.