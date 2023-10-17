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Дистанционный банк РКО в Точке для ИП и ООО

Автор На чтение 3 мин Просмотров 5 Опубликовано

Дистанционный банк РКО в Точке для ИП и ООО

Банк Точка предлагает услуги расчетного счета для ИП и ООО. На данный момент у банка есть рейтинг 4.5 из 5 на основе 70 отзывов. Банк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, расчетные счета и эквайринг. Если нужно открыть расчетный счет в банке Точка, рекомендуется обратиться в их службу поддержки или посетить их официальный сайт для получения более подробной информации о условиях и тарифах. На сайте точка банк тарифы для ип указаны и ООО.

Сервисы, предлагаемые банком Точка, включают:

  • Расчетно-кассовое обслуживание (РКО): предоставляет возможность открытия расчетных счетов для ИП и ООО, позволяющих осуществлять операции по приему и переводу денежных средств, оплате поставщиков, учету финансовых операций и другим банковским операциям.
  • Эквайринг: предлагает услуги по приему платежей через банковские терминалы и онлайн-платежные системы. Это позволяет предпринимателям принимать платежи от своих клиентов с использованием различных способов оплаты, включая банковские карты.
  • Зарплатный проект: предоставляет услуги по организации зарплатных проектов для бизнеса. Это включает автоматический расчет и перевод заработной платы сотрудникам, формирование отчетности и другие функции, связанные с выплатой заработной платы.
  • Валютные операции: предлагает услуги по сопровождению валютных операций, включая конвертацию валюты, проведение международных платежей и учет валютных операций.
  • Корпоративные и зарплатные карты: предоставляет возможность оформления корпоративных карт для оплаты расходов компании, а также зарплатных карт для выплаты заработной платы сотрудникам.

Оформление онлайн-заявки на РКО для ИП или ООО:

  • На странице услуг для предпринимателей выбрать соответствующую категорию (ИП или ООО) и нажать на кнопку «Открыть счет» или «Оформить заявку», если такая доступна.
  • Заполнить онлайн-форму заявки, предоставив необходимую информацию о организации.
  • Приложить сканированные копии требуемых документов, указанных выше.
  • Проверить введенные данные и убедиться, что они верны.
  • Отправить заявку на рассмотрение.

В рамках тарифов «Развитие» и «Корпоративный» банк не взимает комиссию за перевод средств на счет самозанятого физического лица.

Для проведения платежа без комиссии и указания номера счета получателя следует выполнить следующие шаги:

  • Заполнить соответствующую форму платежа на сайте или в мобильном приложении банка Точка.
  • Указать номер счета получателя.
  • Проверить введенные данные платежа и убедитесь, что все информация верна.
  • Подтвердить и отправить платеж.

Важно отметить, что данная опция проведения платежей без комиссии не применима к автоплатежам. Поэтому, при настройке автоматических платежей вам следует учитывать возможное взимание комиссии.

Для получения более подробной информации о специальных условиях переводов для самозанятых и любых других услугах, рекомендуется обратиться к официальному сайту банка Точка или связаться с их службой поддержки.

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