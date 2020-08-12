Детекторы валют: распространенные виды и особенности выбора оборудования

В сфере банковского обслуживания невозможно обойтись без специального оборудования. Невзирая на высокую степень защиты банкнот от подделок, в обиход постоянно попадают очень качественные копии. Обнаружить подмену порой невозможно невооруженным глазом. Если принимать приходится крупную сумму с большим количеством банкнот, риски возрастают многократно. Избежать их помогают детекторы валют предназначенные для определения подлинности.

Какие бывают аппараты для проверки денег?

Оборудование представлено на рынке в широком ассортименте. Разные модели отличаются друг от друга, прежде всего принципом детекции. Все они имеют доступную цену, характеризуются простотой эксплуатации. Благодаря небольшим размерам и эргономичному дизайну, легкости подключения использовать их можно повсеместно.

Наиболее востребованы сегодня детекторы банкнот следующих типов:

ультрафиолетовые,

инфракрасные,

универсальные.

Первый тип подсвечивает флуоресцентные метки. Они обнаруживаются только на подделках, изготовленных из аналоговых видов бумаги, красок. Подлинные банкноты под ультрафиолетом не отражаются.

Инфракрасные модели базируются на обнаружении элементов, нанесенных метамерными красителями. Последние отличаются огромной стоимостью. Это делает нерациональным их применение в процессе изготовления подделок. Соответственно, отсутствие данных символов свидетельствует о поддельности банкнот.

Универсальный аппарат для проверки денег функционирует на базе обеих технологий. Он позволяет изучить банкноты под ультрафиолетовым и инфракрасным излучением.

Какой лучше выбрать детектор?

Выбор оборудования зависит от его предназначения и сферы использования. Если работать приходится с небольшими суммами, можно остановить выбор на ультрафиолетовой модели. При покупке стоит обращать внимание на мощность: чем она выше, тем проще выявить подделку.

Рекомендовать инфракрасный детектор купюр можно тем, кто вынужден принимать изношенные банкноты. Дело в том, что метамерные элементы не подвержены влаге, термическим нагрузкам, механическим повреждениям. Это позволяет легко обнаружить их на изношенных поверхностях.

Универсальные аппараты дороже первых двух видов детекторов. Продвинутые модели имеют дополнения в виде лупы, подсветки, измерительной шкалы, что гарантирует максимальный комфорт во время проверки. Их целесообразно покупать для банковских отделений, пунктов обмена.