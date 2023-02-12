Деньги на дом, как получить не выходя из дома?

Сейчас для получения заемных средств не необходимости самостоятельно посещать финансовое учреждение. Заявку можно подать прямо из дома — по интернету. При этом у клиентов всегда есть выбор: можно получить займ, кредит, кредитную карту, которая будет доставлена курьером.

Как подается заявка?

К примеру, физическое лицо решает оформить кредит. Для начала необходимо выбрать банк: удобный механизм и большой каталог банков размещен здесь. На сервисе Mainfin можно не только подобрать выгодный кредит с 18 лет без отказа, но и предварительно рассчитать его условия на калькуляторе. Если нужна сумма поменьше, здесь же можно оформить микрозайм — некоторые компании предоставляют первый займ совершенно бесплатно, без процентов. Данные условия совершенно прозрачные, поэтому заемщики не переплачивают микрофинансовой компании.

После того как кредитная организация будет подобрана, необходимо переходить к заполнению заявки. Сначала выставляются условия — сумма, срок, страхование, и так далее. Затем заполняется онлайн-форма, в которой указываются следующие данные:

ФИО.

Дата рождения.

Контактные данные.

Сведения о трудовой занятости и доходах.

Паспортные данные.

Прочая информация.

Заполненная заявка отправляется на рассмотрение в банк. Предварительное решение, как правило, принимается в течение нескольких минут. Если оно будет положительным, банк запросит документы, проверит их, затем предложит подписать кредитный договор. Учитывая, что кредит оформляется без посещения офиса, договор с наличными будут доставлены курьером. После подписания соглашения клиент получает на руки денежные средства.

Дополнительные способы получения денег на дому

Кредиты — это далеко не единственный способ получить средства, не выходя из дома. Есть еще несколько вариантов, наиболее простой из которых — микрозайм без отказа. Сейчас суммы могут достигать до 30 000 рублей и более, поэтому при помощи этого варианта можно решить временные финансовые вопросы. Заявка подается дистанционно, аналогичным с получением кредита образом. Только в данном случае заемщик не встречается с курьером, а получает деньги на карту полностью онлайн.

Еще один вариант — получение кредитной карты, которые также можно оформить без посещения банка. Кредитки оформляются с большим кредитным лимитом, поэтому для их получения необходимо соответствовать определенным требованиям банка. В случае одобрения, готовая карта доставляется курьером. При необходимости специалисту можно задать вопросы по активации карты, по открытию мобильного банка, а также по установке пин-кода. Сейчас услуга по доставке оказывается рядом кредитных организаций, в числе которых и крупные представители финансового сектора.