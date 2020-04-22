Деловые телефонные номера: для чего нужен прямой московский номер

Преимущества московского городского номера для бизнеса очевидны. Красивый прямой столичный номер можно подключить на сайте bezlimit-mts.ru для размещения в рекламных сообщениях, на иных носителях рекламы, сайте, визитных карточках. Деловые телефонные номера необходимы индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, а также организациям, ведущим бизнес в столице.

Для чего нужен деловой номер

Сайт bezlimit-mts.ru помогает продвинуть ваш бизнес через подключение номера в коде 495 на выгодном тарифе Рекламный. Цели услуги:

вы получаете номер для делового сотрудничества;

прямой московский номер с красивым набором цифр — презентация вашей компании, часть ее делового имиджа;

если звонить через приложение для смартфона, то у абонента номер определится как 495, а номер реальной симки будет скрыт;

можно изменить оператора связи, сим-карту — ваш городской номер останется прежним, все клиенты, позвонившие на бизнес-номер, останутся с вами, сработает переадресация;

прямой номер 495 на визитке и сайте вызывает больше доверия;

бизнес-номер может со временем стать номером компании или корпорации — возможно подключение виртуальной АТС;

используйте голосовое сообщение для приветствия и информирования о расписании работы;

бизнес-контакт может стать единым входом для клиентов или его можно интегрировать в нужную систему.

Почему выгодно подключить прямой номер по Москве у нас

Мы предоставляем клиентам:

возможность подключения к услуге по минимальной абонентской плате — всего 16 руб. в день (490 руб. за месяц);

код +7(495) — постоянно действует для входящих и исходящих звонков;

огромный выбор комбинаций цифр;

бесплатные входящие звонки;

лучшее предложение в столице для интернет-торговли, проведения рекламных акций, иных ситуаций, когда необходим прямой номер 495 за минимальную плату;

большие скидки на красивые номера — до 90%;

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возможность подключения для граждан, ИП, самозанятых и организаций;

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высокий уровень сервиса — мы оформляем и доставляем заказ за 1 день.

Прямой городской номер позволяет переадресовать входящие звонки на 495 путем применения разных алгоритмов. Можно установить приоритет звонков или одновременно направлять их на несколько номеров, а также возможна настройка алгоритма по приоритету и случайно. Все входящие звонки на прямой 495 могут приходить на ваш мобильный или их можно распределить одновременно на несколько мобильных.

Каждый номер 495 изначально многоканален, поэтому вы не пропустите ни единого звонка от потенциальных клиентов, партнеров. Когда бизнес расширится, то номер можно будет сохранить, а его возможности увеличить за счет многоканальности.

Компания постоянно увеличивает возможности своих продуктов, совершенствует сервис клиентов, сотрудничает только с операторами связи, имеющими лицензию. Мы используем современное оборудование с сертификатами качества отрасли.

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