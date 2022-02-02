CryptoKG: обзор платформы для онлайн-трейдинга криптовалют

Все знают, что такое торговая биржа, и каждый слышал о криптовалюте: биткоине, байткоине, эфире или любой другой. Объединённые вместе, эти два понятия превращаются в криптобиржу — место, где можно торговать инновационными электронными деньгами. А если вывести это понятие онлайн и максимально упростить? Интересующиеся заработком в интернете точно встречали упоминание об этой разновидности бирж и их особенностях: супер коротком времени экспирации, простоте освоения и высокой доходности. К проектам такого класса относится и CryptoKG. Но что это такое — мошенничество, каких десятки в мировой паутине, или надежный партнер, действительно позволяющий заработать? Именно в этом и разбираемся в обзоре ниже. Рассмотрим сильные стороны и недостатки площадки, расскажем про интерфейс и особенности, а в конце сделаем вывод, может ли считаться криптовалютная биржа CryptoKG хорошим выбором для заработка.

Торговля на платформе CryptoKG

Для этого используется динамический график, на котором отображаются предыдущие изменения цен. Соответственно, на онлайн-биржах такого типа предусмотрено всего 2 кнопки для указания прогноза. Обычно график изображается в виде японских свечей, но это не единственный способ визуализации. Трейдинг на бирже CryptoKG следует канонам опционов:

на экране движется кривая графика, показывая колебания стоимости актива;

время экспирации (периода сделки) выбирается от минуты до нескольких суток;

размер ставки выбирается трейдером самостоятельно, и от суммы зависит доходность;

для анализа рынка используются традиционные инструменты;

применяются различные стратегии для прогнозирования.

Собственно, именно так и выглядит торговля токенизированными активами на CryptoKG: выбирается валюта, анализируется график, делается ставка.

Принцип работы всех онлайн-бирж одинаковый, так что инноваций в самом процессе не предусмотрено. Но каждая платформа отличается в нюансах. Именно на них и нужно обращать внимание, чтобы понять, скам-проект на экране или честная трейдинговая площадка.

Юзабилити сайта CryptoKG

Пользовательский интерфейс максимально простой и разделён на две части:

динамический график для торговли;

персональное меню для управления аккаунтом, аналитики, инвестиций и финансовых операций.

Трейдинговый раздел очень лаконичный. Содержит информацию о последних изменениях стоимости актива, балансе счёта, списке сделок. Здесь же расположены кнопки ставок. Первым признаком ориентированности проекта на заработок является отсутствие рекламы сторонних сайтов. Нет всплывающих баннеров, звуковых эффектов, GIF-изображений и других отвлекающих факторов. Акцент сделан на рыночном графике, чтобы трейдер не отвлекался. Также отсутствуют сложные конструкции из нескольких меню и несвоевременные подсказки, хотя обучающая программа доступна в любой момент.

В целом, интерфейс дружелюбный. Разобраться в нём легко даже новичку в трейдинге, а пройдя обучение — заработать первые деньги. У опытных пользователей вообще не возникает вопросов о том, как работает сайт — все элементы интерфейса расположены на заметных местах и внимание не рассеивается по экрану. У сайта нет цели запутать трейдера или создать косвенные сложности для успешной торговли.

О CryptoKG в двух словах

Далее изучим проект более подробно. Основная часть информации представлена на сайте, а некоторые факты можно быстро найти в интернете. Например:

биржа начала работу в 2019 году, и деятельность в течение 3-х лет уже является поводом для доверия;

количество трейдеров с постоянной активностью составляет более 5000 человек, т. е. у проекта есть стабильная аудитория, вносящая свои средства на баланс аккаунта;

в соответствующем разделе можно загрузить документальную базу биржи, от регистрационной карточки налогоплательщика до лицензирования финансовых операций;

интерфейс предоставляет выбор из более чем 300 торговых и аналитических инструментов, что указывает на тщательную проработку биржи;

трейдерам предоставлена возможность торговать не только криптой, а и любыми токенизированными активами, например, энергоресурсами, реальными валютами, фондовыми индексами и даже продуктами питания;

в отзывах о бирже нет упоминаний о проблемах с выводом финансов, иногда наблюдаются задержки до нескольких часов с обработкой заявок, но ни одна выплата не была заблокирована.

Информации в сети о бирже CryptoKG не так уж и много, что связано с отсутствием агрессивной маркетинговой политики. Основные сведения о нюансах работы платформы содержатся в отзывах пользователей, которые проект не скрывает и активно реагирует на все, даже негативные, стараясь разобраться в претензии и сохранить репутацию.

Такой подход даёт плоды — большинство отзывов положительные, а негативные заключаются в том, что трейдер проиграл деньги. Но в последнем случае стоит помнить, что торги на бирже являются инвестицией с высокими рисками, которые, правда, соразмерны с заработками.

Факторы доверия

Теперь о том, как отличить надёжный проект от скама. После общего анализа сайта и изучения отзывов нужно обратить внимание на информацию, которую предоставляет биржа. Сайты, открытые с мошеннической целью, либо вообще не имеют документов, либо в наличии минимальное количество. Чем больше официальной информации указывает администрация платформы, тем лучше. О криптобирже CryptoKG известно, что:

сайт зарегистрирован на реальную компанию COINPLAS LTD со штаб-квартирой в Англии;

компания работает по налоговому законодательству Великобритании;

финансовые операции биржи контролируются местной налоговой полицией;

также контроль осуществляется со стороны фискальных органов Европейского Союза из-за сотрудничества проекта с международными банковскими учреждениями;

есть лицензия на торговые и финансовые операции с различными валютами и активами;

в наличии договора сотрудничества с различными платёжными системами: SWIFT, Mastercard, Visa.

Указанные выше факты подтверждены документами, размещёнными на сайте биржи. В них даже указаны контактные данные компании-владельца, что есть у минимального количества торговых площадок, работающих онлайн. Набор официальной информации максимальный, что указывает на прозрачность работы биржи в целом и финансовых операций в частности. Это важный фактор формирования положительной оценки у пользователей, и в отзывах он упоминается довольно часто.

Служба поддержки

Работу администрации можно оценить только по отзывам трейдеров, которые составляли ордера иди заявки для разрешения непонятных ситуаций. Судя по комментариям пользователей, служба поддержки биржи CryptoKG:

работает круглосуточно, но владельцам аккаунтов с базовым статусом иногда придётся ждать;

состоит из приветливых сотрудников, проявляющих максимальное участие;

не только отвечает на вопросы технического характера, а и даёт консультацию по трейдингу;

действительно стремится помочь пользователю, даже выходя на голосовую связь при необходимости.

Можно сделать вывод, что само наличие техподдержки и активное участие её сотрудников указывает на долгосрочные планы администрации. Высшее руководство готово вкладывать средства в службу помощи пользователям, а это означает, что имеются далекоидущие планы.

Аккаунты на бирже CryptoKG

На платформе разработана система статусов аккаунтов, которые зависят от инвестированной суммы и предлагают различные бонусы владельцам. Система многоуровневая, и каждый новый ранг включает преимущества предыдущего. Выглядит следующим образом:

Basic. От 500 USDT. Аккаунт имеет доступ к торговым, аналитическим материалам, онлайн-терминалу и базовым обучающим программам.

Premium. От 5000 USDT. Появляется возможность провести онлайн-консультацию с аналитиком, а также предоставляется 1 безопасная сделка и 1 торговый сигнал. Последний указывает на оптимальный момент ставки.

Advanced. От 25000 USDT. На этом ранге биржу можно превратить в источник пассивного дохода — предоставляется 1 робот с заранее установленным алгоритмом действий для автоматической торговли. Не все сделки выигрышные, но профит всё же есть. Также добавляются торговые сигналы и безрисковые сделки, теперь их количество составляет по 3 в неделю, а консультаций с менеджером доступно 2.

Business. От 100000 USDT. Количество торговых сигналов увеличивается до 10, а автоматических ботов — до 2. Но главное в другом — на этом статусе открывается доступ к сберегательному счёту. Средства на нём приносят пассивный доход в размере 2% в месяц. Для трейдеров тоже есть бонус — персональный финансовый консультант. Получаемая аналитика становится углублённой, как и программы обучения.

Business+. От 500000 USDT. В этой версии доступно 3 бота для автотрейдинга, но важно, что каждого из них можно настроить индивидуально. Лимит безопасных сделок поднят до 4 в неделю, а для торговых сигналов вообще снимаются ограничения по количеству. Депозитная доходность составляет уже 2,5%.

Tiger. От 1000000 USDT. Топовый статус, к владельцу которого приписан персональный менеджер в службе техподдержки. Лимиты по лотам увеличены до 5 настраиваемых единиц, а для безрисковых сделок — до 5 в неделю.

Ранги аккаунтов дают внушительные бонусы, но ни один из них не относится к статусу пэй ту вин. Т. е. в плане трейдинга и Basic, и Tiger в равных условиях, потому что сигнал к ставке не является стопроцентной гарантией выигрыша. Ощутимая разница в наличии автоматических торгов и депозитного счёта. Аккаунты с высоким рангом представляют собой роботизированные инвестиционные проекты, на которые можно заходить, например, раз в неделю, чтобы вывести прибыль.

Есть ли недостатки?

Достоинства не бывают бесконечными, так что у этого проекта тоже есть минусы. К таким можно точно отнести 2 аспекта:

недоступность в странах СНГ;

отсутствие русификации.

В первом случае можно просто пользоваться специальным программным обеспечением типа VPN. Хотя причины отсутствия компании на русскоязычном рынке не ясны, при том, что в 140 странах по всему миру сайт работает вполне официально. А второе просто обусловлено недоступностью ресурса для СНГ стран, на которые и придётся основная доля русскоговорящих пользователей. В целом, ничего критичного в этом нет. Переводчики исправно помогают понять написанное, а доступ обеспечивается техническими хитростями. Официально компания не работает с Россией, но способов вывести деньги и получить их в РФ хватает.

Выводы

Уверенно можно дать экспертное мнение, что биржа CryptoKG — не скам. На надёжность и прозрачность проекта указывают:

длительный срок работы;

наличие реальной компании-владельца;

размещение на сайте документации;

стабильный онлайн;

хорошие отзывы.

Можно ли делать ставки на бирже CryptoKG? Да, можно. Доход легко выводится и критических проблем с сервисом не обнаружено. Конечно, есть мелкие недостатки, но они или быстро решаются, или не зависят от администрации проекта.