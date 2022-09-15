CRM для отдела продаж – Мегаплан

Ведение грамотной отчётности для отдела продаж – это задача, которую они должны выполнять ежедневно. Важно не только уметь продавать, но и делать это без ошибок, чтобы в дальнейшем не было штрафов и санкций по отношению к компании. Чтобы избежать проблем и улучшить работу внедряется CRM для отдела продаж. Это сервис, который в автоматическом режиме отслеживает прием и обработку заявок, формирует отчеты, а также выполняет ряд других задач.

Заявки обрабатываются в одном месте, и для менеджеров отдела продаж упрощается работа с клиентами. Мегаплан подходит для тех, кому нужно следить за отчетностью и ручные способы для этого не подходят.

Кому подойдет сервис

CRM для продаж предполагает внедрение в работу компаний любого масштаба. Это может быть фирма с парой человек в отделе продаж, так и предприятие, где в работе задействован полноценный штат сотрудников. Система подходит для:

1. Отделов продаж, которые ведут длинные сделки.

2. Для проектных и тендерных продаж.

3. При работе в B2B сегменте.

Сервис предлагает удобный интерфейс, который сотрудники осваивают в течение короткого времени. При трудностях, привлекаются сотрудники Мегаплана, которые проводят обучение. Дополнительная техническая поддержка сервиса позволяет решать проблемы и получать ответы на возникающие вопросы.

Особенности Мегаплана

Есть несколько особенностей, которые делают CRM для продаж Мегаплан незаменимой:

1. Безопасность. Документация хранится в разделах, к которым доступ имеет только ограниченное число сотрудников и руководитель. Никто не получит приватные сведения, а значит важная информация останется внутри компании.

2. Составление карточки клиента. Сервис позволяет в атематическом режиме сформировать карточку клиента, в которой будет указываться информация о заказе, а также контактные данные.

3. Интеграция с мессенджерами. Сотрудники компании быстро свяжутся с клиентом, так как им не потребуется работать в разных окнах.

4. Дополнительные программы. В магазине доступен ряд приложений, позволяющих удобнее вести деятельность компании.

5. Составление отчетности. Сотрудники смогут быстрее составлять документацию.

6. Контроль со стороны руководителя. Предоставляется доступ к информации о том, сколько задач выполнили сотрудники отдела продаж, количество обработанных заявок. Руководитель отслеживает и составляемую документацию.

Мегаплан – выбор для каждого

CRM для отдела продаж Мегаплан предполагает более эффективную работу. При тестировании предлагается как доступ к демо-режиму, так и бесплатный пробный период на 14 дней. За это время удастся освоить сервис, перенести туда документацию. В дальнейшем принимается решение о полноценной покупке.

Если вы устали от ручного ведения отчётности и обработке заявок, то следует обратить внимание на Мегаплан. Там представлены нужные для ведения продаж, причем сервис подойдет как для сотрудников, так и для руководителей.