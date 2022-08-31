Что ждёт криптовалюты в ближайшем будущем?

Блокчейн продолжает охватывать все новые сферы человеческой деятельности во всём мире, и коронавирусная пандемия не смогла этому помешать. Точно предсказать курс биткоина или другой криптовалюты на определённую дату не может никто, однако общие тенденции на этом рынке вполне подаются прогнозированию.

Криптоиндустрия разделяется на секторы

До определённого момента криптовалютная индустрия прочно ассоциировалась с биткойном, однако сейчас участники рынка пришли к пониманию того, что в ней имеются разные сектора. NFT, криптовалюты, платформы распределённых вычислений, приложения DeFi – в каждой из этих областей появляются собственные специалисты. В последние годы возникли варианты использования криптовалют, которые не связаны непосредственно с биткойном. Всего четыре года назад NFT и DeFi почти не существовали, а на сегодняшний день они получили повсеместное распространение. Свежую информацию на эту тему можно найти на сайте https://miningbyt.com/. NFT-спекуляции и DeFi-фермерство превратились в фуллтайм-работу, и для занятия этой деятельностью требуются целые команды специалистов. Тут постоянное преимущество частных инвестиционных фондов перед их конкурентами широкого профиля будет сохраняться. Порог входа в криптовалютное инвестирование не снижается. Главные помехи – трудности технического обучения, выполнения законодательных требований и управления рисками.

Преимущества Web3

Под Web3 понимается концепция интернета, который базируется на блокчейне. В соответствии с новой философией, обычные люди должны получить такие же возможности для заработка и построения бизнеса, какие сейчас имеют крупные корпорации и институты. Основными преимуществами Web3 станут децентрализованное хранение информации и улучшенная защита конфиденциальных сведений пользователей. Для этого в криптоэкосистеме имеются все требующиеся составляющие, в том числе:

Таланты – колоссальное число молодых амбициозных разработчиков придумывают новые криптовалютные решения.

Своевременность – во время последней криптозимы была создана необходимая инфраструктура, что упростило развитие Web3 в практическом и социальном разрезе.

Венчурный капитал – объём вложений в криптовалютные стартапы в 2021 году вырос.

Несмотря на бурное развитие блокчейна во всем мире, необходимо принимать во внимание высокую вероятность наступления очередной криптозимы, поскольку стоимость основных криптовалют в течение 2022 года упала в несколько раз. Однако специалисты видят в этом и положительный фактор – в течение данного периода с рынка исчезнут недолговечные и некачественные проекты.