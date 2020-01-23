Что ждет биткоин в будущем



За последние несколько лет история курса биткоина была очень схожей с горками. Диапазон составлял от 4 до 20 тысяч долларов за единицу. И на текущий момент множество людей интересует, сколько будет стоить биткоин в 2020 г. На момент написания статьи за 1 биткоин предлагают немногим менее 7,5 тыс. долларов США.

Поэтому нельзя однозначно сказать, что данная валюта находится в забвении. Биткоин-бизнес ещё способен приносить прибыль, при правильном подходе к нему. Сколько стоит биткоин сегодня, и сколько он будет стоить завтра – вот главный вопрос для всех инвесторов.

Биткоин: что можно купить? Совсем недавно биткоин стоил около 500 долларов, а до этого на цену 10 000 биткоинов нельзя было позволить себе обед в хорошем заведении. На пике своей формы биткоин стоил 20 000 долларов и мог потерять и вернуть 1 000 каждый день. Именно поэтому он кажется настолько привлекательным.

История биткоина знает рост и падения, и будущее биткоина очень туманно. Большинство известных трейдеров делают выводы, что bitcoin-валюта с учетом стоимости биткоина по годам в 20 000 была максимальной. Фактически это была недостижимая задача, которая требует огромного времени на реализацию.

Поэтому повышение курса до значений выше, чем 50 тыс. $, потребует привлечения вниманий крупных компаний и международное признание криптовалюты. А это уже невозможно, так как в Китае, который является одной из самых сильных экономик мира, запрещено вмешательство в криптовалюту со стороны банков.

Прогноз биткоина на сегодня зависит от множества переменных. Возможна потеря интереса к рынку цифровых активов, или не появятся сильные фундаментальные факторы.

Некоторые специалисты допускают, что биткоин сможет достичь уровня в 50 тыс. долларов и даже выше. Однако, цена в 1 млн. уже недостижима для биткоина. Даже с учетом ограничения на количество монет и появления огромного роста интереса, прогноз роста биткоина вряд ли когда-нибудь достигнет 1 млн.

Однако, некоторые эксперты кардинально не согласны с таким мнением. Валюта bitcoin вполне может достичь предела в 1 млн. долларов, но для этого требуется соблюсти несколько условий. Одним из основных является то, чтобы монета начала заменять золото как основной актив и резерв в мировых банках, а также казначейств топовых компаний.

Чтобы этого достичь, требуется, чтобы монета обладала всеми требуемыми центральными банками инфраструктурными проектами.

В таком случае прогноз bitcoin станет положительным. Ускорить этот процесс могут некоторые санкции, в результате которых золото, расположенное в хранилище других стран, окажется недоступным.

Альтернативным вариантом является крах цен на драгоценные металлы из-за его слишком большого распространения на рынке. Это невозможно с биткоином. Поэтому цена на криптовалюту будет намного выше. Сколько стоит биткоин сейчас – уже не является важным, поскольку требуется, чтобы сохранялась положительная динамика. В таком случае, впервые в истории bitcoin он может достигнуть отметки в 100 долларов за единицу.

Для этого также необходим такой же хайп, который уже происходил в 2017 году. Среди аспектов, которые положительным образом повлияют на это, можно выделить халвинг – награда майнерам за каждый добытый блок будет поделена пополам. При этом если реализовать сценарий, в котором средства Центральных Банков и компаний из Топ-500 будут передислоцированы в крипту, стоимость биткоина может даже превысить 100 тыс. Поэтому прогноз биткоин на 2020 г. крайне положительный.

Рост биткоинов полезен для инвесторов



Глядя на цену биткоина по годам, можно точно заметить, что его колебания являются нормальными. Активный рост криптовалюты можно точно описать как следствие благоприятного информационного фона. Большинство участников рынка реагируют на положительные новости, при этом поднимая курс валюты. На фото и видео, посвященных тенденциям роста биткоина, видно, что в него стали более охотно инвестировать (более подробно о заработке на биткоинах подробней тут wellcoinpay.com/kak-zarabotat-na-bitkoinax).

Также прогноз курса биткоина на сегодня положительный, потому что его можно использовать как альтернативный механизм защиты при внешних потрясениях рынка. После начала торговой войны между США и Америкой были подняты пошлины на товары. При этом китайская валюта к доллару упала. Есть версия, что биткоин мог стать отличным активом для инвесторов.

Согласно отзывам экспертов, биткоин ещё больше подрастет за ближайшие несколько лет. Для этого требуется, чтобы в биткоины инвестировали новые вкладчики. Если владельцы биткоинов, которые купили их за 3 тыс., начнут продавать новым вкладчикам.

После фиксации курса можно будет готовиться к новому росту.

Однако сверхбыстрых темпов роста, которые были продемонстрированы в конце 2017 года, ожидать не приходится. Сколько сейчас стоит биткоин, столько он будет стоить ещё некоторое время? Для того чтобы серьезно повысить его курс, требуется, чтобы программа для создания биткоинов становилась более популярной.

Кроме того, на скорость роста биткоинов может положительно повлиять и уход с рынка запрещенных стратегий, которые часто применяются во время торговли криптовалютой из-за отсутствия активного регуляторного контроля.

Законодательные основания

В большинстве стран мира нет четкой законодательной базы касательно биткоинов. Поэтому стоимость биткоина на сегодня не может измениться под действием законодательных норм.

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