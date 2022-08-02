Что выбрать: WhatsApp или СМС?

WhatsApp является достаточно популярным мессенджером среди населения. Хотя, его возможностями в мире пользуется около 2 млрд. человек, некоторые компании всё ещё отдают предпочтение СМС. Таким образом, раздел СМС в телефоне обретает хаотичный вид. Чтобы быстро отыскать в сообщениях требуемые сведения, потребуется немало времени. В Ватсап отсутствует спам, в мессенджер обычно присутствуют чаты с близкими. WhatsApp СМС имеют свои особенности. Далее в статье попытаемся разобраться с ними. Ведь очень важно знать, какими месседжерами удобней всего пользоваться.

Массовые рассылки

Возможность создания рассылок — это основное достоинство СМС перед Ватсап. Любая организация, получившая номер пользователя, может отправлять напоминания, независимо от времени суток.

Если было принято решение повторить аналогичное действо в WhatsApp, произойдет бан. Мессенджер больше подходит для общения. В техническом плане с его помощью можно совершать рассылку. Только для этого рекомендуется привлечь менеджера, исключая использование автоматизации. Перед началом работы, обязательно прочтите соответствующую инструкцию.

Для рассылок подойдут СМС. Если получить бан в Ватсап, придётся попрощаться с номером. Когда компания активно отправляет сообщения, так же повышается вероятность бана.

Безопасность источника

Нередко сообщения поступают с неизвестных номеров. Так предпочитают работать мошенники, присылая СМС с номера банка. Мало кто из людей доверяют сообщениям. В настоящее время при помощи СМС можно получить код подтверждения, чтобы пройти регистрацию на ресурсе. Ватсап выступает достаточно безопасным способом общения. К примеру, если происходит общение клиента через чат, в начале беседы это обычно указывается.

Продолжение общения

СМС больше подходят для рассылок, тогда как Ватсап для общения. Здесь у покупателя есть возможность задать вопросы, уточнить сроки доставки, записаться на прием к врачу и так далее. Все можно сделать достаточно быстро, не заниматься созвонами с клиентам. Напоминания также удобнее отправлять через Ватсап, что позволит выстроить доверительные отношения с человеком, после чего он может превратиться в постоянного покупателя.

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