Что такое виртуальные машины и как ими пользоваться

Виртуальные машины – это особое программное обеспечение для запуска одной ОС, находящейся как бы внутри другой. Дополнительная ОС устанавливается на ПК и функционирует точно так же, как любая программа.

Узнать о том, зачем они нужны, как используется vmware workstation player и многое другое можно в статье далее.

Для чего необходимы виртуальные машины?

Виртуальные машины применяют в разнообразных целях:

Чаще всего они применяются для запуска определенных программ, которые работают лишь в конкретной операционной системе.

Иногда они используются тестировщиками ПО и ОС.

Виртуальные машины применяются также для запуска потенциально опасных приложений.

Каков принцип работы виртуальной машины?

Для пользователя процесс работы виртуальной машины выглядит максимально просто. Она открывается в отдельном окне как просто приложение и точно так же сворачивается. В реальности же, «изнутри» виртуальная машина устроена довольно сложно. У нее есть многие компоненты, присущие обычному компьютеру, существующему на физическом носителе. Ресурсами для всего этого «делится» реальный компьютер.

Операционная система считает виртуальное устройство реальным.

Какие виды виртуальных машин существуют?

Вариантов существует большое множество – причем как доступных для свободного использования, так и платных, коммерческих. Среди пользователей, не выполняющих узкоспециализированные задачи, наиболее популярны три варианта:

VirtualBox – абсолютно бесплатный для пользователей инструмент. Поддерживает множество гостевых операционных систем.

VMware Fusion и Workstation — более сложные виртуальные машины. Используя их, можно работать с любыми ОС. Существуют как бесплатные версии, которые можно использовать дома, так и платные корпоративные.

Parallels Desktop — считается одним из наиболее функциональных коммерческих решений. Имеет широкий круг возможностей. Гарантирует высокую производительность.

С чего начать и как настроить?

В самом начале на компьютере необходимо создать виртуальную машину как таковую. После этого на нее должна быть установлена необходимая пользователю операционная система. Далее в ОС, которая является гостевой, устанавливаются все необходимые пользователю программы.

Как создать виртуальную машину?

Процесс максимально простой:

Вам нужно скачать программу, выбрав версию для своей операционной системы. Затем необходимо произвести установку виртуальной машины на свой компьютер с помощью подсказок программы. Запустить установленную программу и создать виртуальную машину. Обозначить ее имя, тип, версию ОС. Указать необходимое количество выделяемой оперативной памяти. Создать виртуальный жесткий диск.

После того, как диск будет создан, виртуальной машиной еще нельзя полноценно пользоваться. После этого на нее необходимо установить операционную систему:

Скачайте образ диска с официального сайта.

Отметьте нужную вам виртуальную машину и проведите настройку.

Нажмите кнопку «запустить» и действуйте согласно всплывающим инструкциям.

После завершения действий вы можете начать работать с виртуальной машиной.

Как этим пользоваться?

Виртуальной машиной пользуются практически так же, как и самым обычным ПК. Запуск происходит при помощи обозначенной кнопки, отключение или перезагрузка происходят через системное меню. На нее можно устанавливать приложения и работать с ними.

Для того, чтобы приложение было установлено на вашу виртуальную машину, скачайте необходимый для установки приложения файл. Можно запустить его и установить как на реальный компьютер. В этом смысле между простым ПК и виртуальной машиной нет никаких различий.

К виртуальной машине может быть подключена флешка. Перед этим ее необходимо отмонтировать от основной операционной системы.