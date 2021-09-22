Что такое Twitch и зачем он нужен?

Twitch — социальная сеть, основу работу которой составляют стримы на разные тематики. В них стримеры могут просто как общаться с аудиторией и смотреть различные видеоролики, так и показывать свой уровень в различных играх. Также платформа используется в качестве основной площадки для трансляции турниров киберспортивных дисциплин. Абсолютно любой человек может начать карьеру стримера и за относительно короткий срок стать популярным.

Выбор игры

Первый этап в карьере стримера — выбор игры для набора первых подписчиков. В качестве помощи можно использовать топ самого Twitch, который показывает самые популярные тайтлы. Зрители предпочитают дарить свое внимание не только интересным для них жанрам, но и тем каналам, где игроки показывают высокий уровень игры. Важный момент — самому стримеру игра также должна быть интересна, так как для развития своего «детища» нужно постоянно проводить трансляции — каждый день по несколько часов.

Как быть интересным

Зрители посещают только интересные для них каналы. Немаловажной составляющей является сам стример. С особым вниманием нужно подойти к собственному имиджу — придумать запоминающийся внешний вид и какие-то «фишечки». Во время трансляций нужно постоянно держать внимание подписчиков. Хорошо это удается благодаря различным интересным фразочкам и внезапным, но интересным действиям.

Общение

Накрутка подписчиков в twitch будет неэффективной, если зрителей не получится удержать. Интерес повышает не только интересное действие на экране, но и постоянная активность на канале. Во время игры стоит задавать вопросы зрителям, отвечать на вопросы в чате и просто давать комментарии происходящему в игре. Чувство юмора будет одним из преимуществ стримера — скучные люди мало кому интересны.

Качество

По мере роста аудитории должно происходить и развитие канала. Заключается оно в придумывании различных особенностей — от необычных команд в чате до тематических трансляции. Внимание нужно уделить и «периферии» — приобретении качественной камеры, микрофона, более мощного компьютера и второго монитора. В совокупности техника увеличивает качество трансляций и позволяет привлекать все больше зрителей.

Совместные стримы

На платформе Twitch ежедневно проводится множество трансляций. Практически все игры кто-то хотя бы раз демонстрировал своим зрителям. Совместные трансляции с другими игроками позволяют повысить популярность отдельного взятого стримера и привлечь больше подписчиков на свой канал. Для этой цели стоит выбирать популярные кооперативные игры, список которых у всех наслуху.