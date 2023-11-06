Что такое стриминг?

Это потоковое видео, транслируемое на Интернет-аудиторию в онлайн-режиме (режиме реального времени), называется стримингом. Для организации видеотрансляций используются различные сервисы. Даже в мессенджерах для мобильных устройств (WhatsApp, DUO и т.п.).

Однако за термином «стриминг» закрепилась узкая специализация — онлайн-демонстрация прохождения компьютерных (offline) или онлайн-игр с одновременным наложением видеоизображения ведущего трансляцию стримера.

Таким образом, стриминг – это процедура потокового онлайн-вещания на аудиторию пользователей с целью познакомить юзеров с правила прохождения игр и пообщаться при этом в чате. Но стриминг-платформы могут использоваться и для ведения в режиме онлайн конференций, форумов, мастер-классов, вебинаров, репетиторства и т.п., когда необходимо видеоизбражение (в том числе для большого или неограниченного круга Интернет-пользователей).

Правила выбора платформы: основные принципы и критерии эффективности сервисов для стриминга

На что обращать внимание при выборе сервиса для стриминга? Таких критериев несколько:

наличие оплаты за пользование сервисом или бесплатный доступ; максимальное количество участников; лимит по времени (или его отсутствие); качество изображения и звука; возможность интеграции потокового вещания для размещения на стороннем ресурсе (например, сайте); наличие чата (или его отсутствие); возможность ограничения доступа участников и их свободного выхода в эфир; наличие монетизации (или ее отсутствие); простота работы с сервисом. некоторые иные частные факторы.

Совокупность данных показателей и определяет удобство, ценность ресурса, а также обусловливает выбор конкретной платформы для проведения стриминга.

Лучшие стриминг-сервисы для новичков: преимущества и недостатки

Среди множества ресурсов, позволяющих транслировать потокового видео, наибольшую ценность для новичков представляют следующие площадки:

Webinar;

Zoom Meetings;

Youtube Live;

Twitch.

Рассмотрим их преимуществ аи недостатки, что позволит пользователю (особенно новичку) сделать правильный выбор площадки.

МТС Линк

Это российская платформа, которая первоначально создавалась исключительно для образовательных целей. Это до сих пор является ее основной и приоритетной специализацией. Преимущества платформы заключаются в:

наличии платного и бесплатного доступа;

возможности публичного и приватного стриминга;

ограниченном количестве спикеров;

наличии общего чата;

возможности проведения онлайн-тестирования, онлайн-голосования;

возможности демонстрации статистики канала и прочих параметров;

интеграции со сторонними ресурсами.

Главный недостаток сервиса – невысокое качество «картинки» (даже при максимальном размере видео).

Zoom Meetings

Достаточно известный сервис, который активно и повсеместно применялся в 2020 году, когда школы России работали в дистанционном формате. Легкость работы и бесплатный доступ сделали платформу наиболее популярной в образовательной среде.

«Плюсом» платформы являются гибкие условия ценообразования, которые предполагают использование 4-х тарифов:

бесплатного (с лимитом по времени – до 40 мин. – и участникам – не больше 100 чел.); платного (с количеством участников до 100 и нелимитированным временем работы); платного (с количеством участников до 300 и нелимитированным временем работы); платного (с количеством участников до 500 и нелимитированным временем работы).

Сервис обеспечивает полный контроль стримера над участниками, их доступом и поведением. Возможность выхода в эфир предусмотрена для каждого участника стриминга (из числа зрителей).

Недостатками платформы являются:

недостаточно высокое качество видео и звука;

отсутствие возможности интеграции потока со сторонним ресурсом.

Youtube Live

Самый, пожалуй, известный сервис. Он предполагает 3 варианта доступа участников:

открытый (без ограничений доступа);

ограниченный (по URL-ссылке);

ограниченный (по индивидуальной ссылке на Email, без возможности повторного использования ссылки).

Еще ряд «плюсов» состоят в:

наличии чата для авторизованных пользователей;

высоком качестве видео (4К);

возможности интеграции видеопотока (посредством HTML-кода).

Из недостатков следует выделить один – отсутствие интерактивного общения.

Twitch

Это платформа с безвозмездным (бесплатным) доступом. Преимущества сервиса следующие:

наличие чата; полный контроль стримера над участниками (невозможность выхода в эфир для зрителей); интеграция стриминга со сторонними ресурсами (через установку плеера); монетизация (через рекламные продукты); высокое качество видео (при наличии стабильного Интернет-соединения с хорошей пропускной способностью).

Из главных недостатков — отсутствие ограничения на доступ (только в открытом формате).

Таким образом, стриминг организовывается с применением специализированных платформ, имеющих необходимый набор онлайн-инструментария. Каждый новичок волен сам определять сервис, в котором он будет стримить. Будет целесообразным предварительно испытать каждую из указанных платформ и выбрать ту, которая будет самой приемлемой для конкретного стримера.