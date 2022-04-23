ЧТО ТАКОЕ СТЕЙБЛ КОИН

В мире криптовалют существует множество разных монет. При этом их можно разделить на различные виды. Один из них – это стейблкоины. Создатели таких валют утверждают, что каждая монета подтверждена реально существующими фиатными деньгами. Обычно такие активы хранятся не просто в физических деньгах, а распределены по различным ценным бумагам для обеспечения большей стабильности. Благодаря гарантии ценности стейблкоина, у него крайне низкая волатильность. Это означает, что курс таких монет почти не меняется. И купить доллар онлайн таким способом становится крайне выгодным решением.

Преимущества стейблкоинов

Стабильный курс даёт множество преимуществ, благодаря чему именно стейблкоины считаются надёжным средством платежа в мире криптовалют:

Стабильность платежей. Отправляя деньги в биткоине или другой волатильной валюте, нужно понимать, что получателю придёт другая сумма. Курс может измениться, а это значит, что он получит больше или меньше денег в фиате. Стейблкоины всегда стоят одинаково, поэтому обмен с их помощью считается честным;

Скорость. В отличие от фиатной валюты, стейблкоины не будут проходить множество проверок, занимающих несколько банковских дней. Деньги будут зачислены на счёт адресата моментально;

Безопасность. Передача проходит под специальными шифрами, поэтому ваши средства останутся целы;

Анонимность. Расчёты с помощью стейблкоинов сложно отслеживать, поэтому вы останетесь вне поля зрения государственных или коммерческих организаций.

Какие есть стейблкоины

Различные монеты пытаются продвигаться по-разному и используют собственные методы для достижения стабильного курса и безопасности. Например, с помощью самого первого и известного коина от Tether USDT вы сможете купить доллар онлайн. Каждая его монета привязана к доллару 1 к 1. Поэтому он отличается крайней стабильностью и безопасностью. Поэтому около 48% операций в мире криптовалют происходит именно через этот стейблкоин.

Стейблкоин CACHE gold привязан к доллару. Каждая монета привязана к 1 грамму золота, что делает её ценной и стабильной. Чистый драгоценный металл хранится в разных местах по всему миру, что обеспечивает безопасность средств держателей валюты.

Децентрализованный монеты работают по-другому. Они не хранятся где-то в одном месте под надзором третьей стороны. Они используют специальные алгоритмы для поддержания стабильности. Например, LUNA хранится в смарт-контрактах, балансируя цену. Это мешает трейдерам намеренно менять цену монеты.

Купить все эти стейблкоины можно на криптобиржах. Как и на обычных биржах, там есть пары, позволяющие обменивать фиатные деньги на криптовалюты и обратно.