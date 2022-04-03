Что такое стейбл коин USDT

Tether (USDT) — ведущий стейблкоин на рынке криптовалют с курсом 1$, хотя его популярность связана в основном со спорными моментами. На биржах, где покупают доллары за криптовалюту, используют в том числе его.

Создание

Криптовалютный рынок с самого начала славился высокой волатильностью. Рыночные реалии подтолкнули к созданию стейблкоинов, т. е. криптовалют, цены на которые стабильны. На практике это означает, что такая монета всегда стоит, 1$. Стабильность достигается благодаря покрытия эмиссии цифровой валюты физическим активом: золотом, евро, долларом и др.

Создатели стейблкоина хотели внедрить криптовалюту, которая могла бы облегчить покупки за счет стабильного обменного курса. Tether создан как токен, позволяющий инвесторам осуществлять арбитраж между биржами. Предложение монеты зависит от количества фиатных денег, которые есть у эмитента USDT. Реальными USD покрываются, находящиеся в обращении, USDT.

Арбитраж

На биржах и в цифровых обменных пунктах часто цены за 1 BTC отличаются, поэтому открывается возможность проводить арбитраж – перевод средств с биржи А на биржу Б в короткий срок с целью покупки/продажи конкретной криптовалюты валюты по более низкой/высокой цене. Это позволяет зарабатывать на курсовой разнице. Ключевое условие – быстрый перевод, что невозможно при банковских переводах. Tether решил эту проблему.

Цифровой эквивалент доллара

Стейблкоин позволил биржам выводить доллары, хотя и в виде эквивалента, без необходимости введения правил, необходимых для торговли фиатными валютами (ALL, KEYS), полной проверки клиентов и ведения банковских счетов.

Технология

В отличие от Биткоина, неограничен в эмиссии. Выпуск монет зависит от покрытия виртуального токена реальными долларами США. Проще: 1 токен Tether обеспечен 1$.

Tether создан на блокчейне Bitcoin. Однако часть монет также выпущены на блокчейне Ethereum (в виде контрактов ERC20). Является централизованным токеном, выпущенным Tether LTD.

Споры

Эмиссия

Претензии в сообществе связаны с покрытием USDT фиатным эквивалентом. В течение четырёх лет ходят слухи, что не все монеты обеспечены долларом. До сих пор компания-эмитент отбивается от обвинений.

Сокрытие

Tether LTD. связана с биржей Bitfinex. На ней изначально проходили самые большие объёмы USDT. Информация о связи компаний некоторое время скрывалась от сообщества. В 2021 году Министерство юстиции США начало расследование, во время которого следователи проверяют, не утаивал ли проект от банков операции по счетам в обход законодательства США.