Что такое современная стоматология

Современная стоматология — динамично развивающаяся отрасль медицины, которая использует передовые технологии и методы лечения для улучшения качества жизни пациентов. Она включает в себя различные области, такие как ортодонтия, имплантология, эндодонтия, пародонтология, протезирование, косметическая стоматология и другие. В клинику https://simpladental.ru/ обращаются пациенты из других городов.

Одна из главных целей современной стоматологии — сохранение здоровья зубов и десен. Для этого используются различные методы диагностики, такие как рентген, компьютерная томография, лазерная диагностика и другие, которые позволяют выявлять заболевания зубов и десен на ранних стадиях.

Современная стоматология также предлагает множество новых методов лечения, которые позволяют более эффективно лечить зубы и десны. Например, использование лазеров в стоматологии позволяет проводить более точную и менее инвазивную хирургию, а имплантация зубов и протезирование позволяют восстанавливать потерянные зубы и восстанавливать эстетику улыбки.

Также современная стоматология уделяет большое внимание комфорту пациентов во время лечения. Для этого используются различные методы обезболивания, например, местная анестезия, седация и даже общий наркоз при необходимости.

Какие методы лечения используются при заболеваниях десен:

Гигиена полости рта: начальные стадии заболеваний десен, такие как гингивит (воспаление десен), могут быть лечены путем улучшения гигиены полости рта. Это может включать регулярное чистка зубов, использование струйного аппарата, промывание ротовой полости антисептическими растворами и другие меры.

Лечение причины заболевания: если заболевание десен вызвано бактериальной инфекцией, то применяются антибиотики и противомикробные средства для устранения инфекции.

Скейлинг и рут-планирование: это процедуры, при которых удаляются зубные отложения и камень с поверхности зубов и корней зубов для восстановления здоровья десен.

Лечение хирургическим путем: в случае продвинутых стадий заболевания десен может потребоваться хирургическое вмешательство. Например, при глубоких карманах между десной и зубами может потребоваться проведение операции по удалению пораженной ткани и восстановлению здоровья десен.

Имплантация десны: в некоторых случаях может быть необходима имплантация десны для замены утраченной десневой ткани.

Кроме того, пациентам, страдающим заболеваниями десен, рекомендуется регулярно посещать стоматолога для профилактики и лечения заболеваний на ранней стадии.