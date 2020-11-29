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Что такое шубы из астрагана и в чем их преимущества

29.11.2020 17:20

В большинстве случаев, мужчины довольно редко разбираются в мехах. Да и значительная часть дам может не знать что такое астраган. Несмотря на странное для русского уха звучание слова — это не кавказское ругательство и не синоним мексиканского тушкана. Это — австралийская овца. Хотя, возможно, и турецкая.

Что такое шубы из астрагана и в чем их преимущества

Как получается  астраган

Для начала, надо найти подходящую овцу, шерсть которой имеет достаточную кучерявость и плотность. Обычно для изготовления шуб из астрагана используют ту же овчину, что и для изготовления высококачественного мутона. Она обладает:

  • достаточной плотностью и шелковистостью;
  • имеет устойчивую к истиранию шерсть;
  • хорошо прочесывается.

То есть, шубка получается гладкой, удобной, может быть покрашена в другие цвета без потери качества меха. На шубы из астрагана пускают овец, чья шерсть не такая длинная. Чем короче и кучерявей — тем лучше. Впрочем, это не критично, иногда эту шерсть специальным образом подстригают.

Еще одна важная характеристика — подшерсток. Он должен быть мягким, плотным, однородным. В идеале, мех должен состоять и выглядеть как подшерсток,  а все остальное не выделяться на его фоне. Такие овцы были выведены австралийскими колонистами. Не очень понятно почему именно австралийский, а не, к примеру, американский климат пришелся короткошерстным овцам по душе, но так уж вышло. Может быть, это особенности континента, славящегося своими странными животными.

Достоинства шуб из астрагана

Чаще из астрагана делают не шубы, а, скорее, полушубки или даже меховые куртки. Они получаются очень легкими, ровно красятся. Но и натуральные оттенки очень яркие. По блеску шубы из натурального высокоачественного астрагана не отличаются от более дорогих, но хуже выделанных ценных мехов — песца, норки.

Иногда астраган сравнивают с каракульчей, что не совсем корректно. Также его часто могут перепутать с искусственным мехом, чем иногда пользуются мошенники. Кроме того, астраган — это не любая стриженная особым образом овца. Проверить насколько качественная шубка можно проведя несколько раз рукой против ворса. Если остаются волоски — скорее всего вы имеете дело с турецкой (или азербайджанской) подделкой.

Технология подделки шуб из астрагана довольно проста — берут обычную овцу без нужного подшерстка и нужной плотности завитков и очень коротко стригут. Внешне можно элементарно перепутать, но такая шуба довольно быстро потеряет привлекательность.

Несмотря на то, что овчина считается дешевым материалом, шубы из астрагана находятся в высоком ценовом сегменте. Это легкий, «ноский», практичный, долговечный мех, который используется для изготовления верхней одежды в том числе и премиумного сегмента.

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