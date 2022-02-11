Что такое SEO, и для чего сайту нужна оптимизация

Сайт для каждой компании является инструментом информирования клиентов о предоставляемых услугах или продаваемых товарах. Но далеко не каждый ресурс выполнят свою функцию в полной мере, ведь если пользователи «не видят» его на просторах Сети, ознакомиться с контентом они никак не смогут.

По этой причине каждая компания уделяет немало времени развитию ресурса. SEO-продвижение сайта в ТОП считается одним из способов сделать его узнаваемым, посещаемым, а значит, эффективным.

Что такое SEO

SEO-оптимизация – это комплекс мероприятий, направленных на поднятие позиций ресурса в результатах поисковой выдачи.

Большинство пользователей во время поиска той или иной информации обращают внимание лишь на ссылки, предлагаемые поисковиками на первых страницах выдачи. Дальше идут только самые скрупулезные. Рекламе доверяют лишь самые наивные. Чтобы сайт оказался «на виду», он должен соответствовать алгоритмам ранжирования. Именно это соответствие и выступает основной целью SEO-продвижения.

Громко заявить о компании в Сети многие желают быстро и без особых трудностей, потому в качестве инструмента используют контекстную рекламу. Но такой вид продвижения имеет несколько существенных недостатков:

реклама помещается в отдельном блоке при выдаче, а потому те пользователи, которые не испытывают доверия к объявлениям, на ресурс не зайдут;

реклама стоит дорого, в особенности, если компания работает в отрасли с высоким уровнем конкуренции;

оплата происходит за клики, но не каждый переход на сайт приводит на него потенциального клиента – за любопытных тоже нужно будет заплатить;

рекламное объявление транслируется ровно столько, сколько времени за него платят – трафик падает сразу после окончания средств на счету.

SEO-продвижение строительного сайта https://avigroup.pro/prodvizhenie-stroitelnogo-sajta-kompanii-stroj-dizajn или ресурса другой компании, которая стремится к длительному и стабильному развитию, станет единственным способом не просто увеличить трафик, но и удержать его на достойном уровне в течение длительного времени.

Для чего сайтам оптимизация

Многих владельцев сайтов пугает факт длительной перспективы – результат оптимизации зачастую заметен не сразу, а лишь со временем. И если рост продаж необходим здесь и сейчас, продвижение с помощью SEO не даст достигнуть поставленной цели.

В случае быстрой раскрутки лучше использовать именно контекстную рекламу, но от SEO отказываться не стоит, ведь долго тратиться на трансляцию объявления компании может быть невыгодно.

SEO – это развитие ресурса, который в результате проведенных работ будет рекламировать себя сам, ведь помещаться будет в верхних строках основной поисковой выдачи, на глазах у пользователей, и без дополнительных финансовых вложений.

Оптимизация позволяет:

добиться роста трафика без траты крупных средств;

сделать сайт популярным среди целевой аудитории;

завоевать доверие тех пользователей, которые страдают «рекламной слепотой».

SEO-продвижение сайта в ТОП – это верный шаг к продлению срока его продуктивной эксплуатации в рекламных целях.