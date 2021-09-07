Что такое разработка сайта — основные этапы работ

Разработка сайта — это результат труда крупной команды специалистов, направленный на создание интернет-ресурса для широкой аудитории. Для своевременного выполнения поставленных задач важно придерживаться этапов разработки. Сейчас поэтапно разберем как проводится разработка веб-сайта.

Исследование и сбор данных

Сначала привлекается команда аналитиков для изучения деятельности компании, специфики бизнеса. Далее составляется портрет целевой аудитории и исследуются конкуренты на рынке. Аудит компании, анализ ЦА и конкурентной среды позволяют определить потребительские мотивы, что важно при разработке техзадания.

Формирование целей на разработку

Полученные данные на предыдущем этапе используются для определения задач и целей проекта. Далее разрабатывается план создания сайта, планируются бюджет и сроки. Главная часть этапа — понять зачем нужен веб-сайт: для продажи товаров, презентации бренда, общения с пользователями или подбора сотрудников.

Формирование технического задания

Далее — разработка техзадания. В ТЗ указывается требования к дизайну проекта, прописывается будущий функционал, отображается концепция ресурса. Также техническое задание используется для обозначения методов и способов разработки, в нем же прописываются должностные обязанности разработчиков и этапы сдачи проекта.

Создание прототипов проекта

Готовая проектная документация позволяет приступить к проектированию. UX-дизайнеры и веб-инженеры создают прототипы всех страниц ресурса. Цель прототипирования — создать пользовательский интерфейс, позволяющий удобно перемещаться по сайту и использовать разработанный функционал.

Отрисовка дизайна

Дизайнеры изучают прототипы и создают несколько версий дизайна для главной сайта, страницы услуг, корзины. Для формирования завершенного визуального образа уделяется внимание всем элементам на страницах, что образует цельную картину всего проекта.

Адаптивная верстка и подбор CMS

Отрисованный дизайн переносится в программный код. Верстальщики уделяют максимум внимания адаптивности верстки, что позволит веб-сайту корректно отображаться на всех устройствах. Также проверяется валидность кода, после чего подбирается и внедряется подходящая CMS.

Программирование функционала

Следующий этап в описании процесса создания сайта — настройка инструментария и программирование функций. На данном этапе выполняется первичная техническая оптимизация, после чего прописывается заложенный в ТЗ функционал. Проводится интеграция с другими IT-сервисами и ресурсами — например, для e-commerce проектов внедряется CRM и 1С.

SEO и добавление контента

По завершении технических работ проводится базовая поисковая оптимизация. Прорабатывается структура ресурса, страницы наполняется полезным контентом и медиа, заполняются метатеги и прорабатываются коммерческие факторы.

Проверка перед релизом

Финальный этап разработки перед передачей доступов заказчику — комплексное тестирование. Готовый сайт перед релизом проверяется на боевом сервере — внимание обращается на скорость загрузки, пользовательский интерфейс и нагрузоустойчивость, соответствие основным требованиям поисковых систем.

За профессиональной разработкой сайтов с адаптивным дизайном обращайтесь по указанной ссылке. Мы создадим ресурс с уникальным дизайном и спрограммируем нетривиальный функционал, поможем с развитием и продвижением проекта.