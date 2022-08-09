Что такое промышленный роутер?

Классический проводной модем — это устройство, которое модулирует и демодулирует сигнал для отправки данных по другому кабелю, например, по витой паре или коаксиальному кабелю. Роутер для этого использует беспроводную сеть GSM, подключаясь к антеннам (BTS) операторов. Промышленный означает, что такое устройство было специально разработано для работы в более тяжелых условиях, чем оборудование, используемое в офисах или домах. Эти типы устройств также имеют последовательные интерфейсы, такие как RS-232, RS-485 и RS-422. Радиофид Radiofid работает с 2005 года на рынке беспроводных решений. Поддерживает технологии – LTE, NB-IoT, LoRaWAN, WiFi, BLE, ГЛОНАСС и т.д.

Эффективные сотовые LTE промышленные маршрутизаторы, предназначенны для беспроводной связи в сотовых сетях. Промышленный маршрутизатор LTE предназначен для операций, в которых обычный домашний маршрутизатор не может использоваться с точки зрения надежности, безопасности и простоты администрирования. Промышленный LTE 4G роутер часто изготавливается из прочных материалов, защищен от попадания пыли и имеет монтажные элементы для размещения в распределительных шкафах с помощью DIN-рейки.

Правила использования:

Всегда менять пароль по умолчанию для консоли конфигурации.

Отключить незашифрованные протоколы в маршрутизаторе, такие как telnet, http.

Отключить ответ на ICMP-запросы (ping).

Использовать необычные TCP-порты для связи на маршрутизаторе.

Включить ACL, т.е. списка IP-адресов, которые могут получить доступ к устройствам.

Чем отличается сотовый модем от роутера?

Роутер iRZ отчасти похож на сотовый модем, но слово «маршрутизатор» здесь является ключевым. Стандартный маршрутизатор (маршрутизатор) — это устройство, которое можно встретить в большинстве домов и офисов, и его основная функция заключается в отправке IP-пакетов между разными компьютерными подсетями, т. е. это устройство, работающее в 3-м уровне модели OSI.

Что можно подключить к промышленному роутеру?

Практически любое устройство, имеющее Ethernet или последовательный интерфейс. В настоящее время большинство контроллеров ПЛК имеют указанные выше интерфейсы для настройки и мониторинга рабочих параметров.

Что с покрытием сотовой связи?

При выборе оператора следует учитывать покрытие тех локаций, где вы хотите установить мобильные роутеры. Также стоит обратить внимание на наличие версий техники в той или иной области. Настройка и мониторинг параметров не особо обременительны для канала, поэтому в большинстве случаев будет достаточно даже технологии HSPA.