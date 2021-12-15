Что такое прокси и зачем его используют

Прокси-сервер является дополнительным звеном в соединении между вами и любым интернет-сайтом. Это такой посредник, который заставляет ресурс думать, что его адрес – это ваш адрес. Прокси сервер имеет большое количество функций, которые можно применить для:

Обеспечения анонимности;

Повышения уровня безопасности;

Получения доступа к контенту, который предназначается для определенной страны;

Ускорения получения доступа к некоторым ресурсам.

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Примеры использования прокси-сервера

Покупка прокси и последующее изменение своего ip-адреса может понадобиться для торговли на иностранных площадках. К примеру, используя прокси сервер любой европейской страны, можно будет зайти в интернет-магазины и доски объявлений Европы. Или же, если вы являетесь активным пользователем букмекерских контор, можно использовать стратегию вилок и охотиться за бонусами для новых аккаунтов.

Как выбрать прокси сервер

Важнейшим параметром прокси-сервера является безопасность, которую на 100% обеспечивают индивидуальные прокси. С их помощью вашу приватную информацию не украдут, а созданные аккаунты не забанят сразу после регистрации. Бесплатные прокси, в свою очередь, использует огромное количество людей, многие из которых могут заниматься мошенничеством. Из-за этого IP бесплатных прокси могут уже находиться в блок-листе вебсайтов в тот момент, когда вы их используете. На proxyrate.net вы сможете выбрать проверенного поставщика для покупки прокси, основываясь на большом количестве обзоров различных ресурсов и отзывах реальных покупателей.