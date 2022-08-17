Что такое исключение по грузу?

Страхование грузов является одним из наиболее важных и упускаемых из виду аспектов получения индивидуальных контейнерных решений для успешной доставки грузов из Китая.

В то время как передовые технологии позволяют упростить процесс транспортировки и значительно снизить риск инцидентов, вам, как грузоотправителю, важно понимать, сколько ваш бизнес может потерять, если ваш груз будет поврежден или потерян в пути.

Будь то ненастная и непредсказуемая погода на море или в воздухе или современный постоянно меняющийся и порой враждебный геополитический климат, грузоотправители должны быть хорошо осведомлены об этих распространенных исключениях для грузов и о том, как они могут повлиять на ваш бизнес.

1. Присущие продукту дефекты

Термин «внутренний дефект» относится к тенденции объектов к повреждению или порче, основанной исключительно на внутреннем дефекте или нестабильности. Другими словами, объекты (ваши товары) имеют внутренний порок, если они обладают внутренним саморазрушающим характером, что делает их очевидной ответственностью.

Если потеря или повреждение вашего груза на любом этапе транспортировки предсказуемы в силу характера перевозимой продукции, ваш груз может не подпадать под страховое покрытие.

В таких случаях понесенный ущерб не покрывается, поскольку он возник не в результате дефекта процесса транспортировки, а в результате дефекта самой продукции.

Для предприятий, занимающихся продажей и торговлей химическими соединениями, это важное исключение, о котором следует знать.

2. Убытки из-за задержки или потери рынка

Часто потеря товара и потеря рыночной или рыночной стоимости из-за задержки отправки не покрывается планами страхования грузов. Это особенно актуально для лиц, занимающихся международной торговлей скоропортящимися товарами, поскольку убытки, вызванные порчей товара, как правило, не покрываются.

Кроме того, потеря возможности воспользоваться преимуществами продажи конкретного товара потенциальному покупателю или рынку исключается, поскольку считается стандартной деловой опасностью.

3. Скрытые дефекты товара

Скрытые дефекты — распространенное исключение, которое считается «не зависящим от перевозчика». Это ущерб или убытки, возникшие не из-за небрежности перевозчика, а из-за низкого качества самого товара, приписываемого производителю и не очевидного при осмотре. Мебельная промышленность является одним из секторов, который обычно затрагивается этим исключением.

Например, если предмет мебели изготовлен ненадлежащим образом или в результате низких стандартов производства, в процессе транспортировки на нем могут появиться трещины или другие дефекты.

Однако эти повреждения не считаются виной перевозчика, поскольку они возникли до того, как перевозчик начал работать с товаром.

4. Необъяснимые потери и недостачи

Страховщики грузов не могут распространять покрытие на любые транспортные средства, которые принадлежат, арендуются или эксплуатируются стороной, которая приобрела страховое покрытие. Сюда относятся убытки, повреждения или недостачи, возникшие после того, как продукция была перегружена в грузовики, фургоны или другие транспортные средства застрахованной стороны.

Часто это происходит в виде кражи имущества или угона транспортного средства в результате ненадлежащего закрепления транспортного средства.

Вывод

Возможность исключений не означает, что оформление страхования грузов для вашей международной перевозки является излишним. Страхование грузов снижает ответственность вашего бизнеса в случае потери или повреждения груза до размера франшизы и гарантирует полное возмещение ущерба.

Эти распространенные исключения — лишь несколько моментов, о которых грузоотправители должны знать при покупке страховки, чтобы гарантировать максимальную финансовую отдачу за свой товар.

Всегда проверяйте свои коносаменты и коммерческие счета-фактуры на предмет исключения груза.