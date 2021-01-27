Что такое индикатор скользящая средняя Forex?

Одним из способов заработка на международном валютном рынке является индикаторная торговля. Большинство профессиональных трейдеров используют индикатор скользящая средняя, который считается самым старым инструментом теханализа. Он относится к категории трендовых индикаторов и является эффективным фильтром низких частот. В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое Форекс стратегия скользящих средних и как её использовать в процессе валютной торговли.

Средняя скользящая: общая информация

В процессе построения индикатора скользящая средняя Форекс, происходит совмещение ценового графика и его средней скользящей (СС). Важную роль играет период построения (количество таймфреймов по которым производится усреднение). Задача трейдера – выбрать оптимальные временные периоды, отталкиваясь от волатильности рынка и личных предпочтений.

Средняя скользящая может использовать цену открытия/закрытия, High/Low таймфрейм средневзвешенную и другие значения. Как показывает практика, профессиональные трейдеры чаще всего используют цену Close.

Скользящая средняя Форекс: использование индикатора

Наиболее популярная Форекс стратегия на скользящих средних: покупка – пересечение ценой мувинга снизу вверх, продажа – пересечение ценой индикатора средней скользящей сверху вниз. Данный подход к торговле специалисты называют пробой. Стоит отметить, что если линия цены расположена выше СС – рынок контролируют «быки», если ниже – рынок контролируют «медведи».

Более детально метод скользящей средней Форекс расписан на сайте tradernew.pro. Здесь же можно найти информацию по поводу того, как играть в Форекс, и что такое девальвация рубля.

Индикатор скользящая средняя: плюсы и минусы использования

Форекс стратегии скользящих средних, как и любые другие подходы к валютной торговле, имеют свои преимущества и недостатки. Начнём с положительных сторон:

Прорыв кривой скользящих средних говорит о наступающих изменениях тренда

Построение индикатора СС производится в автоматическом режиме

В случае точного определения тренда, наиболее эффективный индикатор

Максимальная простота в использовании и высокая точность прогнозирования

Многофункциональность и постоянная работа над улучшением стратегии

Индикатор скользящая средняя имеет и свои недостатки:

Сигналы, исходящие от мувингов, всегда поступают с небольшим запозданием

При наличии бокового тренда, могут поступать ложные торговые сигналы

Какой вид и период СС лучше использовать новичку?

Последние исследования показали, что экспоненциальная скользящая средняя Форекс более точно отображает фактическую цену по сравнению с SMA. С этим всё понятно. Теперь поговорим о том, какой тип мувинга лучше использовать. При выборе конкретного финансового инструмента важно учитывать состояние рынка, стиль торговли и личные предпочтения.

Специалисты рекомендуют использовать мувинги только в трендовых движениях, так как скользящие средние Форекс всегда следуют за трендом. Чтобы спрогнозировать тренд, нужно следить за нетипичными нарастаниями объёмов. В большинстве случаев, визуальной оценки графика достаточно для того, чтобы обнаружить признаки зарождения тренда.

Форекс скользящие средние могут использоваться для:

Определения признаков зарождения тренда

Определения уровней поддержки/сопротивления

Повышения эффективности торговых систем и стратегий

Больше информации об индикаторе скользящих средних доступно на сайте tradernew.pro.