Что такое геймерская карта?

На сегодняшний день финансовые учреждения выпускают множество банковских продуктов для людей с разными специальностями и хобби. Одним из самых востребованных является дебетовая карта для геймера. С помощью удобного пластика можно совершать выгодные финансовые операции при покупке определенных товаров и услуг. Банком предлагается дебетовая геймерская карта, предназначенная для любителей видеоигр. Чтобы получить карту, не нужно посещать офис финансового учреждения. Заказать платежный инструмент можно онлайн в любое удобное для клиента время.

Виды геймеровских карт

Одной из популярных дебетовых карт является ALL Games. Ее уникальность состоит в том, что клиент получает карту не только со своим именем и фамилией. Он сможет заказать платежный инструмент с никнеймом любимой игры. За приобретение товаров на карту начисляются бонусы, которые можно потратить на покупку игр и техники. Уникальный никнейм будет подчеркивать увлечение обладателя платежного инструмента. Клиенту начисляется на карту до 3% бонусов за посещение кинотеатров, концертных залов или покупку техники в игровых магазинах. Держателю геймеровской карты доступно бесплатное снятие наличных со всех банкоматов мира от 3000 рублей и пополнение с любого платежного инструмента. Карта World of Tanks также предоставляет держателям карты множество преимуществ. С первым полученным голдбэком клиенту предоставляется возможность пользоваться премиум-аккаунтом в течение 30 дней.

Основные преимущества карты World of Tanks:

Бесплатное обслуживание.

Переводы без комиссии.

Бесплатное снятие и пополнение наличных.

Начисление до 3% годовых.

Бесплатная доставка.

Клиент также сможет заказать дебетовую карту World of warships для настоящих командиров. Со 100 рублей, потраченных на покупки, клиенту предоставляется до 57 дублонов и 30 дней пользования премиум-аккаунтом. На остаток по счету начисляется до 3% годовых. Клиенту доступно бесплатное снятие денежных средств до 100000 рублей с любых банкоматов, перевод без комиссии и пополнение с карт других банков на сумму до 150000 рублей. Финансовым учреждением также предлагается кредитная карта с денежным лимитом до 700000 рублей.

Как оформить карту для геймера?

Чтобы оформить дебетовую карту для геймера, следует зайти на сайт банка и заполнить электронную заявку. В ней нужно указать личные данные, номер мобильного телефона и название электронной почты. После одобрения заявки с клиентом связывается менеджер банка и договаривается о встрече. Для получения платежного инструмента следует заполнить договор обслуживания. Обязательным требованием для клиента является наличие гражданства РФ и возраст не младше 14 лет.

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