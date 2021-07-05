Что такое ЭТП (электронная торговая площадка)

Концепция цифровой экономики, которая поначалу воспринималось многими скептически, к настоящему времени превратилась в модный бизнес тренд. Производственные и коммерческие предприятия осознали, что внедрение цифровизации в бизнес позволяет значительно сократить накладные расходы при одновременном кратном повышение прибылей.

Мощный стимул внедрению цифровой экономики, как ни странно, дала эпидемия коронавируса и связанная за ней самоизоляция. Из-за многочисленных ограничений в офлайне предприятия вынуждены были массово переходить на онлайн рынок.

Создать электронную торговую площадку – один из эффективных способов добиться быстрого завоевания товарной ниши на онлайн рынке.

Как создать электронную торговую площадку

Говоря простыми словами, ЭТП или электронная торговая площадка – это комплекс программного обеспечения облачного формата, позволяющего осуществить максимальную автоматизацию коммерческой деятельности в режиме онлайн.

Объявление тендеров и выставления продуктов на продажу.

Автоматический подбор наиболее подходящих партнеров для заключения сделки посредством электронного аукциона.

Обеспечение удаленного доступа к торгам для всех заинтересованных участников рынка, как покупателей, так и поставщиков.

Разработка интернет-сервиса производится специализированными веб агентствами, в штате которых работают опытные программисты, верстальщики, дизайнеры, менеджеры проектов, копирайтеры и другие айти-специалисты высшего класса.

Веб-компания Sibdev предоставляет услуги по проектированию и разработке корпоративных ресурсов всех типов с учетом самых актуальных современных трендов цифрового бизнеса.

Виды электронных торговых площадок

Важнейшим фактором достижения успехов в бизнесе является разработка корпоративного проекта по индивидуальному проекту, строго в соответствии с особенностями ведения коммерческой деятельности.

ЭТП формата B2B можно условно разделить на три основных типа. Площадки, создаваемые отдельными предприятиями для решения задач своего бизнеса. Торговые площадки от крупных поставщиков, ориентированные на корпоративных (B2B) клиентов. Маркетплейсы – открытые ЭТП, в которых могут участвовать многочисленные сторонние предприятия, как покупатели, так и поставщики.

Четвертый тип – маркетплейсы для частных торговцев. Сюда относятся популярные аукционы AliExpress, eBay и другие.

Отдельной строкой стоят специализированные аукционы, на которых производится распродажа конфискованного имущество должников.