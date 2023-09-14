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Что такое брокерский счет?

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Счет, открываемый у брокера, позволяет держателю покупать и продавать различные финансовые инструменты – акции, облигации, фонды, фьючерсы, опционы и т. п. Посредством его осуществляется доступ к финансовым рынкам и торговым инструментам, что позволяет инвестировать деньги с целью получения прибыли. Брокерский счет также предоставляет возможность получать информацию о состоянии инвестиций и рыночных условиях, помогая инвесторам принимать обоснованные решения.

Для чего нужен брокерский счет?

Целесообразно открыть счет у брокера в Армении, чтобы:

  • инвестировать в акции компаний и получать долю их прибыли, а также в сырьевые товары – нефть, золото и другие ресурсы;
  • приобретать облигации и получать доход от займов компаний или правительств;
  • покупать и продавать разнообразные инвестиционные фонды;
  • участвовать в IPO – первичных публичных предложениях акций компаний;
  • торговать опционами и фьючерсами, а также валютой на валютных рынках (forex);
  • обеспечить долгосрочное безопасное накопление капитала;
  • применять разнообразные стратегии инвестирования, а также контролировать и управлять портфелем инвестиций.

Все перечисленные действия выполняются через посредника – брокерскую компанию.

Преимущества брокерского счета

Наличие счета, открытого у брокера, обеспечивает:

  • Доступ к финансовым рынкам, где можно инвестировать в разнообразные инструменты – ценные бумаги, паи, облигации, валюты и др.
  • Множество инвестиционных возможностей для создания портфеля с разными видами активов, в том числе, не коррелирующими между собой.
  • Доступ к аналитике и экспертным советам, которые помогают принимать правильные решения, не противоречащие рыночной ситуации.
  • Быстроту покупки и продажи активов на рынке за счет высокой ликвидности.
  • Управление рисками при помощи эффективных инструментов – стоп-лоссов, разных типов ордеров и т. п.
  • Прозрачность в отслеживании движений инвестиций.
  • Знание детальной информации об инвестиционном портфеле.
  • Возможность использования разных стратегий инвестирования, что позволяет адаптировать портфель к актуальным финансовым целям.
  • Диверсификацию рисков путем распределения инвестиций между различными активами, чтобы снизить зависимость портфеля от одного рынка или компании.

Современные брокеры предлагают для своих клиентов онлайн-платформы и мобильные приложения, посредством которых можно без ограничений управлять брокерским счетом. Это удобно и предоставляет круглосуточный доступ к средствам и инструментам управления ими. При этом обеспечивается очень высокий уровень защиты инвестиционного капитала и персональных сведений клиентов целым комплексом средств кибербезопасности.

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