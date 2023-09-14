Что такое брокерский счет?

Счет, открываемый у брокера, позволяет держателю покупать и продавать различные финансовые инструменты – акции, облигации, фонды, фьючерсы, опционы и т. п. Посредством его осуществляется доступ к финансовым рынкам и торговым инструментам, что позволяет инвестировать деньги с целью получения прибыли. Брокерский счет также предоставляет возможность получать информацию о состоянии инвестиций и рыночных условиях, помогая инвесторам принимать обоснованные решения.

Для чего нужен брокерский счет?

Целесообразно открыть счет у брокера в Армении, чтобы:

инвестировать в акции компаний и получать долю их прибыли, а также в сырьевые товары – нефть, золото и другие ресурсы;

приобретать облигации и получать доход от займов компаний или правительств;

покупать и продавать разнообразные инвестиционные фонды;

участвовать в IPO – первичных публичных предложениях акций компаний;

торговать опционами и фьючерсами, а также валютой на валютных рынках (forex);

обеспечить долгосрочное безопасное накопление капитала;

применять разнообразные стратегии инвестирования, а также контролировать и управлять портфелем инвестиций.

Все перечисленные действия выполняются через посредника – брокерскую компанию.

Преимущества брокерского счета

Наличие счета, открытого у брокера, обеспечивает:

Доступ к финансовым рынкам, где можно инвестировать в разнообразные инструменты – ценные бумаги, паи, облигации, валюты и др.

Множество инвестиционных возможностей для создания портфеля с разными видами активов, в том числе, не коррелирующими между собой.

Доступ к аналитике и экспертным советам, которые помогают принимать правильные решения, не противоречащие рыночной ситуации.

Быстроту покупки и продажи активов на рынке за счет высокой ликвидности.

Управление рисками при помощи эффективных инструментов – стоп-лоссов, разных типов ордеров и т. п.

Прозрачность в отслеживании движений инвестиций.

Знание детальной информации об инвестиционном портфеле.

Возможность использования разных стратегий инвестирования, что позволяет адаптировать портфель к актуальным финансовым целям.

Диверсификацию рисков путем распределения инвестиций между различными активами, чтобы снизить зависимость портфеля от одного рынка или компании.

Современные брокеры предлагают для своих клиентов онлайн-платформы и мобильные приложения, посредством которых можно без ограничений управлять брокерским счетом. Это удобно и предоставляет круглосуточный доступ к средствам и инструментам управления ими. При этом обеспечивается очень высокий уровень защиты инвестиционного капитала и персональных сведений клиентов целым комплексом средств кибербезопасности.