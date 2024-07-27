Что такое аутстаффинг?

Аутстаффинг персонала – это современный метод оптимизации бизнес-процессов. Суть его заключается в том, что компания-заказчик передает часть кадровых функций сторонней организации – компании-аутстафферу. Именно компания-аутстаффер занимается подбором и наймом персонала, передавая его в дальнейшем в пользование компании-заказчику. Также она берет на себя все функции кадрового сопровождения, так как является официальным работодателем выведенных за штат сотрудников, работающих на заказчика. Аутстаффинг используется современными компаниями для сокращения расходов на персонал, а также для упрощения кадрового документооборота.

Плюсы и минусы аутстаффинга

Аутстаффинг персонала дает следующие преимущества:

сокращение расходов на кадры;

снижение налогового бремени, сохранение налоговых льгот;

упрощение кадрового документооборота, снижение нагрузки на HR-отдел, бухгалтерию;

упрощение процесса работы с иностранными гражданами, устранение риска получить штраф за нарушение миграционного законодательства;

возможность быстрого масштабирования команды;

упрощенный поиск нужных специалистов и т.д.

В то же время аутстаффинг имеет ряд минусов:

снижение мотивации выведенных за штат сотрудников – решается путем разъяснения и переговоров с работниками;

вероятность стать жертвой «черных аутстафферов», т.е. компаний, работающих по «серым» схемам. Эта проблема решается тщательным подбором будущего компаньона и его проверкой – все компании, оказывающие услуги аутстаффинга, обязаны иметь лицензию, которую можно проверить онлайн;

перестройка привычных бизнес-процессов – переход на аутстаффинг может изменить привычный порядок, установленный в организации. Чтобы избежать проблем, связанных с этим, стоит подготовиться к такому переходу и внимательно изучить все плюсы и минусы.

Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга?

Аутстаффинг и аутсорсинг часто путают, и в чем-то эти процессы действительно схожи – и там, и там часть функций компании передается сторонней организации. Однако есть одно основополагающее различие:

аутсорсинг подразумевает передачу другой компании непрофильных функций: бухгалтерия, кадры, IT-сопровождение, реклама и т.д.

аутстаффинг представляет собой форму трудоустройства – персонал оформлен в одной компании, а работает в другой.

В одних случаях компании может подойти аутсорсинг. К примеру, у небольшой фирмы нет средств на содержание полноценного отдела бухгалтерии – она передает ее в ведение аутсорсеру. А кому-то больше подойдет аутстаффинг, например, если компания хочет остаться в рамках УСН, но ей требуются дополнительные сотрудники.

Как заключить договор и получить работников?

Чтобы воспользоваться услугой аутстаффинга персонала от компании ЦенТрМИг, вы можете заполнить специальную форму на нашем сайте или связаться с нами по телефону +7 (499) 116-35-45. Оформление договора происходит в течение одного дня, затем происходит оформление сотрудников в наш штат. После того, как все сотрудники оформлены, они могут продолжать выполнять свои обязанности в вашей компании, а вам будет предоставлен полный пакет документов, необходимых для успешного прохождения проверок. Мы выводим за штат от одного человека за один день, а каждый новый клиент получает месяц аутстаффинга в подарок. Вам будет предоставлен персональный менеджер, готовый помочь 24/7. По всем интересующим вопросам вы всегда можете обратиться к нам – мы окажем вам необходимую помощь в переводе персонала под нашу ответственность и сделаем все возможное для финансового благополучия вашей компании.