Бизнес – это сфера, где присутствует высокая конкуренция. Предприниматели развиваются и стараются «выжить» и получать прибыль. Без развития фирмы начнут деградировать, произойдет снижение прибыли и товарооборота. Чтобы увеличить клиентскую базу, бизнесмены применяют рекламные инструменты. Самым популярным способом является A/B – тестирование.

Суть A/B тестирования

Что такое A/B тестирование – это способ оптимизации воронки, при котором специалисты проводят тестирование 2 вариантов одной веб-страницы. При этом оценка производится через опрос посетителей сайта. К концу выбирается вариант с лучшей конверсией. Выбранную вариацию используют для продвижения и развития сайта компании.

Как задачи решает тестирование?

Как правило, показатели конверсии зависят от так называемых «утечек конверсии». Тест решает определенные проблемы:

1. Улучшение качества юзабилити

В данном пункте речь идет об упрощении или улучшении функционала сайта. A/B – тест может использоваться в качестве дополнения к «коридорному» тесту.

2. Персонализация общения с аудиторией

Тестирование применяется для оценки контента, кнопок, проверки уведомлении и функции «обратная связь» или же калькулятор A/B-тестов.

3. Окупаемость вложений

Маркетологам известно, что качественный трафик обойдется в крупную сумму. Тест позволяет эффективно применять трафик для повышения конверсии с отсутствием затрат.

4. Снижение рисков

Тест позволяет получить хорошие результаты с внесением небольших изменений, что ускоряет скорость окупаемости (ROI). Например, тестирование может быть использовано для обновления описания товаров и услуг для проверки реакции посетителей.

5. Улучшение дизайна

Для развития сайта специалисты часто проводят редизайн. При помощи редизайна можно вводить маленькие изменения или проводить полную замену «внешности» сайта. Тест позволяет собирать данные о реакции пользователей на дизайн сервера. Маркетологи проводят тестирование, пока не создадут лучшую версию веб-страницы.

Кому нужно тестирование?

A/B – тестированием, как правило, пользуются те, кто часто взаимодействует с программами и сайтами. Оно нужно вебмастерам, администраторам сайта, специалистам по СЕО, аналитикам, маркетологам и UX-исследователям. Важно отметить, что для тестирования необязательно обладать специальными навыками. Главное – умение работать с кодами, интерфейсом и настройками рекламных инструментов.