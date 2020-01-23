Что собой представляет система карточного контроля допуска

Еще не так давно системы карточного контроля допуск5а (СКД) в нашей стране можно было увидеть разве что в кино. Однако со временем ситуация менялась на наш рынок вышло множество иностранных компаний которые работают в сфере безопасности и в том числе занимаются разработкой и выпуском всевозможных систем, работающих с помощью так называемых электронных, магнитных карт. Популярность подобного варианта контроля за определенными зонами и помещениями, легко объяснить удобством. Ведь теперь человеку, который следит за порядком или отвечает за безопасность, например в офисе или на производственном объекте не нужно таскать с собой связку ключей от каждой двери. Достаточно иметь одну или две небольших карты, которые позволят открыть помещение.

Популярность таких систем за последнее время стала еще больше. Сейчас большинство офисов имеет (СКД) того или иного типа. При этом перед людьми, которые планируют оборудовать свое здание или территорию подобными устройствами встает вопрос качественного оборудования.

В данной статье мы рассмотрим, какие основные элементы входят в СКД. Сегодня заказать подобное оборудование, в том числе Смарт-карт ридер JCR-721 можно с помощью специализированных интернет ресурсов.

Как работает СКД

Устройства СКД в основном применяются в качестве замков. Приборы, установленные на дверях, блокируются специальным механизмом, который при необходимости может быть открыт смарт-картой. У подобного варианта есть множество преимуществ в том числе:

система легко устанавливается на объекте;

программа, открывающая замки может быть быстро перенастроена и перекодирована это значительно усложняет ее взлом;

практика показывает, что СКД обходятся владельцам дешевле, чем традиционные запорные механизмы и замки.

Эти качества делают подобное оборудование крайне вытребованным на рынке.

Что входит в состав СКД

Данное оборудование включает в себя ряд важных элементов, от которых зависит качество работы системы. Среди таких деталей следует отметить.

Замки и запорные устройства. Это обычные механизмы, главное отличие которых заключается в том, что они не используют традиционные ключи. Вместо этого замки открываются картой. Электронный ключ. Такой еще на этапе производства получает специальный код , который и позволяет ему открывать определенные двери. Код считывается специальным устройством, которое включает приемник сигнала, или антенну. Идентификатор. Это прибор, который идентифицирует сигнал, идущий от магнитного или электронного ключа. Контроллер устройство предназначено для обработки сигнала и передачи команды на открытие дверей.

Сегодня заказать СКД можно с помощью интернет ресурсов и специальных компаний.