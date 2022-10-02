Что нужно знать про тёплый пол перед тем как решить его делать?

Все существующие модели теплых полов имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому при выборе наиболее подходящей модели необходимо учитывать условия ее предстоящего использования. Ниже приведены основные сведения о разных моделях теплых полов, которые полезны при решении данной задачи.

Основные разновидности электрических теплых полов

Основной изъян, характерный для любых разновидностей электрических систем подогрева пола, заключается в расходе электроэнергии. Однако для обеспечения комфортных условий проживания приходится идти на дополнительные расходы. Для уменьшения расхода электроэнергии используется ряд совершенно легальных способов и устройств. Одним из них является программируемый терморегулятор. За счет установки определенного графика функционирования теплого пола потребление электричество снижается почти наполовину. На странице https://www.bigam.ru/catalog/termoregulyatory-5956/ можно выбрать подходящий терморегулятор для теплого пола.

Производители предлагают три основных разновидности теплых полов, работающих за счет электрической энергии:

Кабельные. Именно с них берет начало использование данной технологии. Первоначально такая система представляла собой длинный электропровод, укладывавшийся мастерами вручную. В дальнейшем она была модернизирована, и теперь потребителям поставляются готовые маты, приклеивающиеся к имеющемуся основанию при помощи клея для плитки. Затем поверх матов заливается прослойка стяжки или укладывается кафель. В завершение монтажных работ пол покрывается ламинатом, линолеумом или другими декоративными напольными покрытиями. Преимущество данной проводной технологии состоит в наличии возможности с использованием многозонного терморегулятора нагревать отдельные части пола в одном и том же помещении до разной температуры.

Пленочные. Эта модель теплых полов состоит из нагревательных элементов, толщина которых составляет не более одного миллиметра. Такая пленка может размещаться под всеми видами напольных покрытий, за исключением кафельной плитки. Применение особых нагревателей обеспечивает высокую экономичность и долговечность данных обогревательных систем.

Инфракрасные. Функционирование этой разновидности теплых полов основано на использовании инфракрасного излучения, которое нагревает не воздух в помещении, а все находящиеся в нем предметы, которые затем передают тепло воздуху. Важнейшее преимущество инфракрасных теплых полов состоит в относительно низком потреблении электроэнергии – на текущий момент времени это наиболее экономичная электрическая система подогрева пола. В сочетании с программируемым терморегулятором она позволяет минимизировать расходы электричества при эксплуатации.

Водяные системы

Такие теплые полы состоят из труб, по которым движется нагретая до требуемой температуры вода. Их основное достоинство состоит в наличии возможности подогревать пол при помощи теплоносителя, использующегося в индивидуальной отопительной системе. Воду, которая поступает через систему центрального отопления, использовать в этих целях нельзя по следующим причинам:

Существует риск затопить квартиру внизу, особенно если теплый пол изготавливается из простых металлопластиковых труб, не рассчитанных на сильное давление, которое нагнетается в системах центрального отопления.

Сильная загрязненность воды, используемой в центральных теплосетях. Содержащаяся в ней грязь очень быстро скапливается в трубопроводе теплого пола, в результате чего он выходит из строя уже через два года.

• Функционирование централизованной системы отопления в доме резко ухудшается из-за перенаправления потока теплоносителя через трубопровод теплого пола.

Температура воды в стояках невысока, и обеспечить эффективный подогрев пола с ее использованием не удастся.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что водяной теплый пол подходит лишь для жилья с индивидуальным отоплением. В остальных случаях следует установить электрическую модель.

Что касается различий в стоимости разных моделей теплых полов, то данные различия несущественны. По этой причине главным критерием выбора системы отопления является ее соответствие имеющимся в доме условиям.