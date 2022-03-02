Что нужно знать при переносе сайта — базы, домены, стоимость работы

Перенос сайта, а именно смена хостинг-провайдера может понадобиться во многих случаях. Например, предыдущий провайдера уже вам не подходит, так как ваш проект уже давно вырос из тарифов, которые предлагает текущая компания. Тогда вам стоит переезжать. Переезд сайта всегда волнующе воспринимают владельцы сайта, так как боятся, что вовремя переезда могут быть утеряны данные или будет недоступность сайта для посетителей, что негативно скажется на репутации проекта в Интернете. На самом деле не все так страшно, как вы себе представляете, если это важное дело доверить специалистам с многими годами опыта в сфере работы с серверами и сменой хостинг-провайдеров для сайта. Речь идет о системных администраторах, которые работают в специализирующих компаниях.

Важно понимать, что перенос сайта на другой хостинг цена на эту услугу будет напрямую зависеть от сложности вашего проекта и его настроек на предыдущей услуги хостинга. Также на формирование цены влияет количество проектов, которые вы собираетесь переносить.

Какие данные нужно предоставить для начала переноса сайта и смены хостинг-провайдера, рассмотрим далее. От этих данных напрямую зависит скорость переноса и корректность проведения всех настроек со стороны специалистов компании, которая предоставляет вам техническую поддержку. Итак, владельцу сайта или вебмастеру необходимо предоставить:

название сайта для начала переноса с указанием CMS системы, если она используется;

название баз данных, пользователей, пароли;

данные доступа к панели управления старого хостинг-провайдера, FTP/SSH доступы;

данные доступа к панели управления нового хостинг-провайдера, FTP/SSH доступы;

описание индивидуальных технических требований или особенностей вашего текущего проекта и сервера.

Время, которое будет затрачено на перенос данных, зависит от скорости передачи информации старый хостинг — новый хостинг и от особенностей вашего проекта, это актуально, если у сайта есть специфические настройки.

После завершения переноса со стороны заказчика необходима тщательная проверка работы проекта на новом сервере, после этого идет смена NS записей на новый хостинг и ваш сайт будет работать с новых серверов. В целом это быстрый, безопасный процесс, если его выполняют настоящие специалисты в сфере администрирования хостинга и серверов. Цена на услуги зависит от сложности проекта, количества сайтов, специфических требований и от ценовой политики компании, которая будет заниматься переносом данных на новый хостинг. Поэтому настоятельно рекомендуем нанимать профессионалов, если ваш проект ценен, и от него зависит деятельность вашего бизнеса в Сети.