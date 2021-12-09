Что нужно знать о работе в Gett Delivery: требования и нюансы

Сервис доставки посылок Gett Delivery занимает лидирующие позиции на рынке курьерских услуг. Важное преимущество – круглосуточная работа. Товары или что-либо другое доставляют в течение нескольких часов. Для водителей огромный плюс, что вес посылок не превышает 20 кг, поэтому таскание неподъемных тяжестей исключено. Среднестатистический мужчина без проблем поднимет такой груз.

Требования и преимущества работы в Gett Delivery на собственном авто

Gett является популярной службой такси и курьерской компанией, которая предлагает быструю доставку самых разных грузов. Требования к сотрудникам:

● собственный или арендованный транспорт. Причем к нему не выдвигаются критичные требования по году выпуска. Главное, техническая исправность, чтобы машина смогла довезти посылку в назначенное место;

● права категории B. Опыт вождения не является обязательным, однако если он будет, то это станет плюсом для соискателя;

● возраст от 21 года.

Как видите, требования адекватные. Что касается преимущества сотрудничества с компанией Gett Delivery, то они следующие:

● гибкий график работы. Курьеру не придется выходить на смену в конкретное время и трудиться от звонка до звонка, как говорится. Начало и конец рабочего дня он определяет для себя сам. Выходные плавающие;

● отсутствие плана, определенной нормы выработки. Каждый сам выбирает, готов он работать полную смену или может уделять всего несколько часов в день. Зачастую курьеры Gett Delivery могут без проблем совмещать основную деятельность или учебу с доставкой посылок;

● наличие поощрений. Компания предоставляет бонусы всем, кто доставит определенное количество посылок. То есть, выполнение плана – это не принуждение, а возможность получить доплату;

● стабильный поток заказов. Это очень важно, ведь курьер может иметь постоянный доход. Заявки распределяются по территориальному принципу. Заказ получает тот, кто в момент его поступления находится ближе к клиенту. Радиус раздачи – 10 км. Собственно, поэтому сроки доставки такие приятные для пользователей услуг.

Работа в Gett Delivery на авто – это минимум хлопот, ведь сотрудник избавлен от необходимости регистрировать ИП, следить за уплатой налогов и другими нюансами.

Нюансы работы

Получение заказов осуществляется через приложение, которое перед началом работы необходимо установить на смартфон или другое мобильное устройство. Важно не только забрать посылку в пункте А и доставить в пункт Б, но еще и оставить о себе приятное впечатление. Мнения клиентов, которые они оставляют в приложении, формирует рейтинг курьера. Выход на линию гарантирован тем, у кого он не менее 4,85 балла.

Финансовые вопросы

Доход курьера – это стоимость доставки минус комиссия 15%. Оплата не осуществляется на руки, а только безналичным способом. Это избавляет от проблем с поиском сдачи, не нужно возить с собой деньги и становится мишенью для воров. Зарплата курьеру начисляется на карту с периодичностью, которую он сам выбирает. Есть несколько вариантов. Деньги могут зачислять сразу же. Ежедневная оплата предусматривает суммирование стоимости доставок за день. Самый длительный период – еженедельно. Зачастую выплаты проводятся во вторник.

Как начать сотрудничество

Стать партнером Gett Delivery можно только через сертифицированного посредника (компания сама не принимает курьеров). Услуги такого плана удобны в первую очередь именно для сотрудников, ведь все вопросы удается решить очень легко и быстро через службу поддержки. Один из самых надежных партнеров – The Cab.

Кроме налаженной системы взаимодействия, курьеры получают скидки на топливо, запчасти. Все сотрудничество ведется на основе договора, который обеспечивает правовую защиту.

Источник: thecab.ru