Что нужно для того, чтобы открыть салон красоты?

Заинтересованность в эстетических услугах продолжает расти. Бьюти-сфера – один из самых стремительно развивающихся сегментов рынка услуг. Вот почему многие задумываются об открытии собственного салона красоты.

Что потребуется для открытия салона красоты?

Прежде чем открыть салон красоты, необходимо узнать, что для этого потребуется. К наиболее важным деталям относятся:

Составление бизнес-плана, концепции, финансового плана.

Поиск подходящего помещения, дизайн-проект, ремонт и оборудование.

Программа для салона красоты, значительно облегчающая ведение бизнеса.

Подбор персонала.

Оформление всей необходимой документации.

Привлечение первых клиентов.

Этапы подготовки перед открытием салона красоты

Первым шагом перед открытием салона красоты будет выбор: покупка франшизы или открытие собственной точки. Существенное преимущество франчайзинга в том, что будущий владелец салона приобретает готовую и работающую бизнес-модель, а франчайзер поможет со всем – от дизайна помещения до правильного оформления всей необходимой документации. Минус такого выбора заключается в том, что владелец салона не будет обладать монополией на все решения, принимаемые в управлении своим бизнесом.

Необходимо определиться с типом салона. Он может иметь широкий профиль и оказывать множество различных услуг: уход за волосами и кожей, маникюр и педикюр, услуги косметолога и так далее. В последнее время возрастает популярность мини-салонов, специализирующихся на 1-3 услугах, к примеру, работе с бровями и ресницами. Узкая специализация позволяет не «распыляться» и оказывать услуги максимально качественно, а также снижает возможные расходы.

Составляя бизнес-план, необходимо определить свою целевую аудиторию, перечень услуг, доходную и затратную часть, средний чек заведения. Также в бизнес-плане должен быть отражен маркетинговый анализ рынка.

После регистрации бизнеса необходимо подобрать наиболее подходящее помещение. Стоит учесть, что удобство расположения помещения и отсутствие поблизости прямых конкурентов увеличивает шанс на значительный поток клиентов.

Закупая оборудование для салона, необходимо учесть его специализацию а также тот факт, что бюджетное оборудование, скорее всего, придется чаще заменять, и это обойдется более затратно, чем изначальная закупка более качественного оборудования.

Подбирая кадры для салона, важно помнить, что все мастера должны обладать высокой квалификацией и соблюдать трудовую дисциплину, а также внутренний распорядок организации.