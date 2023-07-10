Что нам известно про Windows 12

До релиза Windows 12 еще как минимум целый год ожиданий, однако, уже сегодня есть некоторая информация, связанная с рядом интересных «фишек», которые должны появится в новой ОС от Microsoft.

Компания планирует уделить особое внимание внедрению сервисов, базирующихся на основе искусственного интеллекта. Будет проведена важная работа и для оптимизации программного и аппаратного обеспечения. В целом, Microsoft хотят сделать новую Windows таким образом, чтобы она была чем-то схожа с системой Apple Silicon.

Какая информация уже известна

Ходят слухи, что Windows 12 будет автоматически отслеживать ту информацию, которую наблюдает пользователь на экране и, основываясь на этом, будут показываться подсказки или рекомендоваться приложения. То есть, в систему будет интегрирована функция анализа контента, чтобы упростить работу пользователя.

Известно и то, что благодаря ИИ новая операционная система от Microsoft научится распознавать текст или объекты, изображенные на фото. Изменения коснутся также и размеров системы, она будет весить значительно меньше, чем предыдущие версии, к тому же сократится и время установка. Сейчас Windows устанавливается только лишь на 1 раздел жесткого диска, а будет на несколько сразу.

Кстати, работа с искусственным интеллектом в Microsoft уже началась. К примеру, Windows 11 с одним из своих обновлений получила встроенный поисковик Bing, которые работает на базе ИИ бота ChatGPT. Пользователь может прямо с панели задач начать общение и получать ответы на интересующие его вопросы. Почитать новости покера в России точно станет удобнее, так как для этого даже браузер запускать не придется, чтобы искать источники новостей.

Какие изменения будут в плане дизайна

Если верить показанному скриншоту, который засветился во время конференции осенью 2022 года, внешне Windows 12 будет чем-то схожа с macOS от Apple.

В плане интерфейса, стоит ожидать, что он определенно будет лучше оптимизирован под сенсорное управление. Изменения коснутся и панели задач, которая получит отступы по краям экрана. Область в которой ранее располагались часы, значок заряда батареи, все доступные подключения и так далее переместится в верхнюю часть.

Чего еще стоит ожидать от новой операционной системы от Microsoft

Есть и неподтвержденные слухи о том, что Windows 12 может стать первой облачной операционной системой. Причем в облако будет перенесена не только сама ОС, но и другие продукты компании вроде MS Office.

Серьезные изменения могут коснуться экрана входа в систему, будет переработан центр уведомлений и многие другие элементы. В любом случае, работа предстоит серьезная, ведь нужно учесть массу ошибок, совершенных в своих предыдущих продуктах.

В целом нужно отметить, что на данном этапе следующая версия Windows пока еще находится на стадии тестирования. Различные версии пользовательского интерфейса только изучаются и вполне могут быть изменены в пользу каких-то других вариаций к моменту релиза.

По некоторым данным, ждать выход Windows 12 стоит лишь ближе ко второй половине 2024 года.